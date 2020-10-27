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逐漸甩開疫情 Mercedes-Benz第三季全球銷售突破60萬輛

記者黃俐嘉／綜合報導
Mercedes-Benz在今年七月至九月銷量突破60萬輛，相較去年同期成長了3.9%。 摘自Mercedes-Benz
Mercedes-Benz在今年七月至九月銷量突破60萬輛，相較去年同期成長了3.9%。 摘自Mercedes-Benz

今年受到新冠肺炎 (Covid-19) 疫情影響，各車商幾乎都過了一個慘澹無比的上半年，德系豪華車商不論是BMW或是Mercedes-Benz，在今年前六個月的銷售表現也皆是雙位數且超過20%的下滑，不過在疫情漸為趨緩後的第三季，這兩車廠的銷量似乎漸漸有所起色。

儘管當前情勢仍嚴峻，但靠著品牌最大宗的中國以及漸為復甦的歐洲市場，Mercedes-Benz在今年七至九月共售出613,770輛，與去年同期相比不僅增長了3.9%，更是品牌今年季銷量首度達到正成長。儘管第三季銷售回溫，但由於前兩季疲軟的表現，使得Mercedes-Benz前三季銷量對比去年同期仍衰退了10.2%，共計交付了1,548,859輛。

至於另一品牌Smart，仍然因介於轉型為全電能品牌再加上疫情干擾的情況，今年前九月僅僅售出22,006輛，與2019年同期相比驟跌74.9%，其中更有11,905輛為第三季之貢獻；而商用車在今年七月至九月的銷售表現則增長了11.2%、達到95,933輛，尤其在中國與歐洲市場都開始有復甦的跡象。

提到銷量回溫的地區，雖然歐洲市場前三季仍是超過20%的跌幅，但Mercedes-Benz第三季在自家德國售出了84,676輛，與去年同期相比增長了4%，歐洲整體表現也總算僅小小衰退0.4%；亞太地區依舊以中國市場為首，七月至九月交付223,631輛，相較去年同期不僅增加了23.4%，前三季總銷售數字也增長了8.3%，可說是拉升Mercedes-Benz第三季總銷量的關鍵因素之一。

Mercedes-Benz Cars & Vans第三季銷量共交出721,608...
Mercedes-Benz Cars & Vans第三季銷量共交出721,608輛。 摘自Mercedes-Benz

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