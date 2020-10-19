Ford Mustang Mach 1登陸歐洲 代價是須調降近30匹馬力

Ford Mustang Mach 1。 摘自Ford

Ford在結束了Mustang Shelby GT350的生產後，新年式主推的野馬跑車就非Mustang Mach 1莫屬，雖然性能上沒有GT350如此剽悍，但透過諸多的套件升級以及底盤優化，Mach 1的操控性已經大幅的提升。且Ford表示新年式Mach 1也將進軍歐洲，成為全球化的Mustang野馬車款。

Ford Mustang Mach 1。 摘自Ford

現行第六代Mustang之所以能夠如此熱賣，主要歸功於Ford將Mustang轉為全球銷售車款，不再像以往只在北美和特定市場販售，也讓現行款車型車多次蟬聯全球銷量最佳的雙門跑車。不過由於市場和法規的影響，歐洲當地目前也只有2.3EcoBoost、5.0 V8 GT和手排的Bullitt三款車型可選擇。像是Shelby GT350、GT500等高性能車型都沒有辦法引進。

不過，在Mustang Mach1推出後，Ford原廠隨即宣布，Mach1將成為全球化車款並導入歐洲市場，這也是有史以來Ford為歐洲所提供的Mustang中，擁有最佳操控性的一款車型，也是歐洲首款配備Tremec六速手排變速箱的Mustang。

歐規Mach 1動力輸出由美規的480hp調降至453hp。 摘自Ford

但凡事並有其相對應的代價，要將一款強化過的美式性能跑車導入現今的歐洲市場可不是這麼容易，Ford為了讓Mach 1能夠通過歐盟 六期的法規，不得已必須得將動力輸出調降至453hp，這也導致歐規版本的Mach 1要比美規或澳規版本Mach 1的480hp馬力要少了27hp之多，扭力則維持58kgm。

標配10速自排變速箱，可改選配Tremec六速手排變速箱。 摘自Ford

萬幸的是，歐規版Mustang Mach 1除了在動力方面稍有調降之外，其餘的像是與Shelby GT350相同的Tremec六速手排變速箱(選配)、專屬造型的19吋鋁圈、以及其他周邊的配飾與選裝套件都能完整導入，並為了致敬1960-1970年代的始祖Mustang Mach 1，還擁有8種車色和車身條紋彩繪組合。也因為是特殊型號，每一輛Mach 1均按照其製造順序編號給予車身獨一無二的銘牌驗明正身。

車身經典飾條、Mach 1門檻和專屬19吋鋁圈。 摘自Ford

為什麼說Mustang Mach 1會是歐洲所擁有過操控最佳的野馬呢？這是因為Mach 1內部其實是通用許多GT350和GT500的組件，包括進氣歧管、機油芯轉接座、和機油冷卻器，使Mach 1的機油冷卻能力提高了50％。而後軸冷卻系統與後下擾流的造型也都採用GT500的規格，底盤方面則用上Shelby車系的前後副樑來強化車體剛性。加上源自於賽道，相當講究的空力套件設計，其下壓力要比普通具有Performance1級套件GT車型要大上22%之多。

歐規Mach 1在內裝方面，功能與飾件將全面導入，包括手排經典的白色球型排檔頭。 摘自Ford

Recaro跑車座椅，車內縫線等等都比照北美規格。 摘自Ford

至於內裝，有烏木色配色和Dark Engine鋁製細節，而真皮跑車座椅則具有Metal Gray縫線。同時，加熱和通風前排座椅、SYNC3連接、高級12具喇叭的B＆O系統和FordPass Connect等都是標準配置，手排車型則是換上經典的白色球型排檔頭，提升換檔手感與視覺質感。

Mustang Mach 1歐洲首席計劃工程師Matthias Tonn表示：「新型Mach 1是有史以來歐洲能擁有最好的野馬，並具有賽道能力和獨特風格」。

Ford Mustang Mach 1。 摘自Ford