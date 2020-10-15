中國市場成長逾3成 BMW第三季撥雲見日銷量增長近10%

BMW在今年第三季銷量出現回溫的跡象。摘自BMW

今年受到新冠肺炎疫情 (Covid-19) 的肆虐，讓多家車廠的銷售情況皆出現下滑的跡象，這之中也包含了上半年銷量大跌21.7%的德系豪華車商BMW，不過，在度過了慘澹的前兩季後，隨著集團位於歐洲、美國等地的工廠復工後，讓BMW在第三季總銷量中似乎嗅到了漸漸回溫的銷售數字。

BMW在今年第三季銷售成長了9.8%。摘自BMW

BMW在今年第三季共售出了585,336輛，與去年同期相比增加了9.8%，而同集團的MINI則是小幅增長了1.9%，以近九萬輛的成績作收，至於層峰高端品牌Rolls-Royce銷量跌了9.5%，第三季僅售出一千餘輛。

若是看整個BMW AG集團，今年第三季共交付了675,680輛、成長8.6%，儘管前三季的累積銷售較去年下跌12.5%、達到1,638,316輛，但在依然未停歇的疫情中又看見復甦跡象，算是為BMW注入了一劑強心針。

BMW在今年五月底發表小改款G30/G31 5 Series Sedan/Touring後，也隨即增加了全新545e插電式油電混合動力車型。摘自BMW

其中，BMW與MINI的電動車 銷量更較2019年第三季相比大幅成長了46.6%，在七、八、九月共交付了54,719輛，截至今年前九個月的銷量，BMW與MINI的電動車已交付了116,381輛，相較去年同期又躍進了20%！

BMW與MINI的電動車銷量較2019年第三季相比大幅成長了46.6%。摘自BMW

尤其今年BMW陸續推出了X2、3 Series (330e) 與 5 Series的插電版本，純電MINI更已經達到售出近萬輛的表現，再加上目前進入生產階段、預計今年底正式銷售的全新純電休旅iX3 (G08)，讓BMW AG期望未來電動車的銷量占比會持續增加。

另外，讓BMW第三季銷售回溫的關鍵之一就在於佔品牌最大宗的中國 市場，BMW與MINI第三季在中國共交付了230,612輛，與2019年同期相比大幅成長31.1%，今年的累積銷量也較去年增加6.4%、達到559,681輛！而事實上，BMW與MINI第二季在中國的銷售情況也增加了17.1%，讓BMW AG期待逐漸步入正軌的銷售情況能為總銷量帶來更多的助益。

全新BMW 545e插電式油電混合車。摘自BMW

而BMW對於2021年也已經有了相關規劃，明年對於品牌最重要的就是兩款純電動車BMW i4、BMW iNEXT的發行，2023年前推出25款電動車型的計畫也將持續進行，這之中包括純電版本的7 Series、5 Series與X1，並且讓消費者能夠在純電動力外，還能擁有插電式油電混合動力或配置48V Mild Hybrid的汽、柴油引擎可選擇，達到2030年有超過700萬輛的BMW、MINI電動車在路上奔馳，且有三分之二的數量為純電車款。