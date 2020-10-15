我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

中國市場成長逾3成 BMW第三季撥雲見日銷量增長近10%

記者黃俐嘉／綜合報導
BMW在今年第三季銷量出現回溫的跡象。摘自BMW
BMW在今年第三季銷量出現回溫的跡象。摘自BMW

今年受到新冠肺炎疫情 (Covid-19) 的肆虐，讓多家車廠的銷售情況皆出現下滑的跡象，這之中也包含了上半年銷量大跌21.7%的德系豪華車商BMW，不過，在度過了慘澹的前兩季後，隨著集團位於歐洲、美國等地的工廠復工後，讓BMW在第三季總銷量中似乎嗅到了漸漸回溫的銷售數字。

BMW在今年第三季銷售成長了9.8%。摘自BMW
BMW在今年第三季銷售成長了9.8%。摘自BMW

BMW在今年第三季共售出了585,336輛，與去年同期相比增加了9.8%，而同集團的MINI則是小幅增長了1.9%，以近九萬輛的成績作收，至於層峰高端品牌Rolls-Royce銷量跌了9.5%，第三季僅售出一千餘輛。

若是看整個BMW AG集團，今年第三季共交付了675,680輛、成長8.6%，儘管前三季的累積銷售較去年下跌12.5%、達到1,638,316輛，但在依然未停歇的疫情中又看見復甦跡象，算是為BMW注入了一劑強心針。

BMW在今年五月底發表小改款G30/G31 5 Series Sedan/Tou...
BMW在今年五月底發表小改款G30/G31 5 Series Sedan/Touring後，也隨即增加了全新545e插電式油電混合動力車型。摘自BMW

其中，BMW與MINI的電動車銷量更較2019年第三季相比大幅成長了46.6%，在七、八、九月共交付了54,719輛，截至今年前九個月的銷量，BMW與MINI的電動車已交付了116,381輛，相較去年同期又躍進了20%！

BMW與MINI的電動車銷量較2019年第三季相比大幅成長了46.6%。摘自BM...
BMW與MINI的電動車銷量較2019年第三季相比大幅成長了46.6%。摘自BMW

尤其今年BMW陸續推出了X2、3 Series (330e) 與 5 Series的插電版本，純電MINI更已經達到售出近萬輛的表現，再加上目前進入生產階段、預計今年底正式銷售的全新純電休旅iX3 (G08)，讓BMW AG期望未來電動車的銷量占比會持續增加。

另外，讓BMW第三季銷售回溫的關鍵之一就在於佔品牌最大宗的中國市場，BMW與MINI第三季在中國共交付了230,612輛，與2019年同期相比大幅成長31.1%，今年的累積銷量也較去年增加6.4%、達到559,681輛！而事實上，BMW與MINI第二季在中國的銷售情況也增加了17.1%，讓BMW AG期待逐漸步入正軌的銷售情況能為總銷量帶來更多的助益。

全新BMW 545e插電式油電混合車。摘自BMW
全新BMW 545e插電式油電混合車。摘自BMW

而BMW對於2021年也已經有了相關規劃，明年對於品牌最重要的就是兩款純電動車BMW i4、BMW iNEXT的發行，2023年前推出25款電動車型的計畫也將持續進行，這之中包括純電版本的7 Series、5 Series與X1，並且讓消費者能夠在純電動力外，還能擁有插電式油電混合動力或配置48V Mild Hybrid的汽、柴油引擎可選擇，達到2030年有超過700萬輛的BMW、MINI電動車在路上奔馳，且有三分之二的數量為純電車款。

電動車 中國 疫情

上一則

馬斯克推文貼了又刪 洩特斯拉巴士可能登場？

下一則

本田史上最強休旅誕生！Acura MDX Prototype正式發表

延伸閱讀

電池可能起火！BMW將召修幾款油電混合車

電池可能起火！BMW將召修幾款油電混合車
19歲外賣小哥宿舍內燒傷 平台、車廠都不賠…被迫出院

19歲外賣小哥宿舍內燒傷 平台、車廠都不賠…被迫出院
歐電動車銷量倍增

歐電動車銷量倍增
2020最後三個月 BMW福利倒數計時憑本文或本報廣告立減美金 $500

2020最後三個月 BMW福利倒數計時憑本文或本報廣告立減美金 $500

熱門新聞

美國加州錢姓一家人領到全新的特斯拉Model Y電動休旅車，但就在開車回家的路上，玻璃車頂竟直接被吹走。翻攝自Business Insider

特斯拉開一半變敞篷 車主兒酸馬斯克：怎沒說有賣？

2020-10-11 01:09
謠傳Tesla Model 3要於新年式的車型上做一些設計上的小更動。圖為Tesla Model 3。（取材自Electrek）

2021新Tesla Model 3輕度改款 升級雙層玻璃、優化內裝

2020-10-13 01:52
外型小巧的電動腳踏車可承載265磅重量。（記者王全秀子／攝影）

好市多賣到斷貨的電動腳踏車

2020-09-28 21:57
特斯拉執行長馬斯克兩年前在推特貼出特斯拉巴士穿梭地底隧道的影片。擷自推特@elonmusk

馬斯克推文貼了又刪 洩特斯拉巴士可能登場？

2020-10-15 05:27
大改款新世代Nissan Rogue/X-Trail美國市場公布建議售價。Nissan提供

只多160元！美規新世代Nissan Rogue 售價讓人驚豔

2020-10-09 12:09
鴻海宣布將於2024年推出首款商業化固態電池。（中央社）

鴻海攻電動車 2024年推出首款商業化固態電池

2020-10-16 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺