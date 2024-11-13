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豐田1700萬歐元投資捷克 設歐洲最大汽車物流中心

中央社布拉格13日專電
豐田汽車。(路透)
豐田汽車。(路透)

日本汽車製造商豐田在捷克中波希米亞的「科林」開設新的物流中心，成為豐田在歐洲最大規模設施。豐田表示，這筆1700萬歐元（約1793萬美元）重大投資是對捷克市場的承諾與信心，中心每年可生產、修復35萬輛汽車，服務整個中歐地區。

豐田（Toyota）自1993年進軍捷克市場，並自2000年初開始在捷克中波希米亞的科林（Kolín）設廠。近期，豐田汽車歐洲公司（TME）在科林豐田工廠增設一個大型汽車物流中心。

據捷克媒體Expats.cz報導，這座在科林的物流中心，每年可生產或修復35萬輛汽車，除了服務捷克，還能服務德國、奧地利、斯洛伐克、匈牙利和波蘭，涵蓋整個中歐地區。豐田表示，希望藉此提高服務質量並縮短車輛交付時間。

捷克豐田汽車製造公司總裁金爾（Robert Kiml）說，工廠還將提供豐田客戶行動服務，以及更多的售前服務和汽車客製化訂製，提升整體客戶體驗。

金爾表示：「如果我們只是生產（汽車），我們只是一家純製造的硬體公司，但當提供其他服務時，業務和機會就會到來」，並指出汽車業正從單純的汽車生產與銷售轉向其他服務。

金爾表示，這筆1700萬歐元的重大投資，顯示豐田對捷克市場的「承諾」，並展現對此地區潛力的信心，物流中心將為當地創造就業機會。

此外，豐田正逐步將車輛物流從「公路」轉向「鐵路」，以減少二氧化碳的排放。這座物流中心透過鐵路與其他歐洲豐田汽車工廠相連，將加強與其他物流中心的鐵路聯繫，並計劃增加鐵路運輸量。

金爾補充：「目前我們總體物流運輸有約40%是透過鐵路進行的，但我們希望能將這個比例提高到60%到70%。這取決於捷克鐵路的運輸量。」

捷克的汽車產業目前正經歷一段動盪期。部分原因是受到德國經濟波及，因德、捷汽車產業息息相關，近期福斯汽車計劃關閉德國至少三個工廠，並裁員數萬人，這也對捷克經濟產生連鎖反應。

此外，川普在上週贏得2024年美國總統大選，川普曾表示將對歐盟徵收關稅，這也增加人們的不安。

捷克媒體Novinky報導，截至今年10月底，豐田科林汽車工廠已生產191,206輛汽車，年增約25%。然而，這座工廠2023年產量下降，較2022年減少近9,900輛，原因為全球汽車零件短缺與非預期的停工。但到目前為止，今年生產尚未出現重大停產情況。

豐田 德國 投資

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