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傳比亞迪 尋求打入加拿大汽車市場

記者林宸誼／即時報導
比亞迪在東南亞的首家電動汽車 （EV） 工廠在泰國羅勇府的全景。(路透)
比亞迪在東南亞的首家電動汽車 （EV） 工廠在泰國羅勇府的全景。(路透)

儘管加拿大政府正在考慮對從中國進口的汽車徵收關稅，不過中國電動汽車製造商比亞迪，正尋求打入加拿大市場。

路透根據監管文件報導指出，這份文件沒有具體說明比亞迪有關計劃的時間表，但當局確實討論了對電動車徵收關稅的可能性，以及比亞迪開始在加拿大銷售乘用電動車的計劃。

加拿大追隨美國和歐盟的腳步，曾在6月表示，正考慮對中國製造的電動汽車徵收關稅，尋求與盟友統一戰線，共同對抗西方國家認為存在大量補貼的中國電動車產業。

渥太華於 7 月 2 日開啟了為期一個月的公眾諮詢期，以權衡應對措施，並指出，中國對電動汽車行業的不公平支持，如果不加以控制，可能會導致進口呈指數級激增，這將對計劃中的電動汽車投資和加拿大汽車行業的轉型產生不利影響。

彭博報導，加拿大安大略省長福特（Doug Ford）6月20日指控，中國利用廉價勞力與會導致全球暖化的「骯髒能源」（dirty energy）製造便宜電動車。他呼籲加拿大總理杜魯道大幅提高中國電動車關稅，稅率至少應與美國相同，「我們必須加速行動，否則將危及安大略省與整個加拿大的工作機會。」

與此同時，今年5月，比亞迪在墨西哥推出了一款中型混合動力電動皮卡Shark，儘管該區域負責人，對於美國對中國電動汽車的新關稅上調不屑一顧，還稱該公司沒有針對美國市場。

加拿大 電動車 關稅

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