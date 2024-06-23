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小米休旅車諜照曝光 網友笑稱：法拉米

記者林茂仁／即時報導
疑似小米休旅車的諜照（上）曝光，許多網友它與法拉利休旅車Purosangue進行造型比對。（擷自微博）
疑似小米休旅車的諜照（上）曝光，許多網友它與法拉利休旅車Purosangue進行造型比對。（擷自微博）

疑似小米休旅車的諜照曝光，許多網友它與法拉利休旅車Purosangue進行造型比對，兩者都採取長車頭、短車尾的轎跑式設計外，也都採用五幅式鍛造輪框以及黃色剎車卡鉗，被網友笑稱是「法拉米」。

小米首款電動汽車SU7於2024年3月橫空出世，不僅有著激似 保時捷電動車Taycan的車款外型，被不少網友稱其為親民版本的「米時捷」，全車系搭載Xiaomi Pilot智慧駕駛輔助系統以及多項個人化配備，大滿配的新車銷售策略也成功獲得許多消費者青睞，日前傳出小米正在著手開發下款SUV新車，就有網友近日捕捉到疑為小米新車的偽裝車款。

多名網友在微博上分享聲稱是小米SUV的車款間諜照，雖然照片中的車輛被大面積的偽裝貼紙、黑色偽裝布料所遮蔽，難以辨別車輛品牌以及部分細節，但從車款的輪廓雛型判斷，這輛偽裝車的車頭比例與小米SU7的長車頭設計有些相似，而靠近車輛尾部，似乎也能發現激似SU7同款的U型尾燈，再者偽裝車車頂也與SU7車頂相同，搭載疑為橢圓狀的雷射雷達裝置，因此被不少不少網友認為是小米新款休旅的偽裝車輛。

此外，許多網友還拿偽裝車與法拉利 Purosangue進行造型比對，表示兩者都採取長車頭、短車尾的轎跑式設計外，也都採用五幅式鍛造輪框以及黃色剎車卡鉗，被網友笑稱是「法拉米」。

不過，在此之前有傳言小米休旅車將會以保時捷Cayenne作為基底開發，如今疑似偽裝車的車款曝光，長得不像保時捷反而超像法拉利，也引來許多網友們討論。

網友紛紛再度留言：「年輕人的第一輛法拉米」、「繼年輕人的第一輛保時捷後，再次迎來年輕人第一輛法拉利」、「法拉利總裁：好的設計總是心有靈犀的」、「米拉利」、「這輩子能不能開上法拉利就靠雷總了」，直言這輛偽裝車長得就是法拉利，年輕人的夢想車唾手可得。

不過，這輛偽裝車是否確實是小米的休旅車還無法斷定。

根據外媒推測，小米汽車這三年可能會推出三款新車，其中備受期待的休旅車SUV車型，極有可能在小米北京組裝廠房完工後才會開始生產，小米旗下首款SUV最快也要等到2025年才會上市。

小米 休旅 SUV

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