權威汽車專家：美三大車廠可能很快退出中國車市

斯特蘭蒂斯（Stellantis）。(路透)

美國銀行證券 分析師墨菲(John Murphy)在最新年度報告中指出，為因應代價不菲的轉型電動車 ，還有中國顧客對本土品牌忠誠度很高，難以撬動，美國三大傳統車廠的福特、通用及斯特蘭蒂斯（Stellantis）恐怕會盡快撤出中國車市。

路透報導，墨菲在年度「汽車戰爭」(Car Wars)報告中指出，他認為大家必須正視底特律三大車廠盡其所能撤出中國這件事；該報告極受業界關注。

墨菲給三大車廠的指南，時值三大車廠正在討論採取嚴苛的削減成本措施，以因應諸如特斯拉 等電動車廠、海外車廠的競爭。

斯特蘭蒂斯已集中心力在削減全公司各部門的成本。墨菲警告說，三大車廠可能必須採取更嚴峻措施來減少成本，尤其在燃油引擎產銷方面，雖然它現今還產出大部分利潤。

「自動車新聞協會」（Automotive Press Association）在底特律市郊集會，墨菲在會上提出其報告指出，三大車廠要很強勢管理自己的核心業務，這是苦口良藥，有很多事要在這方面處理好。

中國雖然是全球最大車市，但已證實對很多外國車廠並不友好，這幾年尤其如此。

墨菲及其他專家分指出，要在中國主場擊敗中方車廠的優勢十分困難。中國車主對本土品牌忠誠度很高；墨菲表示，美方對中國電動車課徵100%以上的進口關稅自8月1日生效之後，中國人對國產車的忠誠度只怕還要更高。

福特與通用的中國營銷過去十年間下滑。中國原本是通用最大市場，但現在發現很難由中國獲利。福特指出，面臨來自中國本土品牌如比亞迪、吉利的激烈競爭，該公司正在轉型其中國業務，改成出口樞紐。