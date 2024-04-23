我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

不怕華為搶單 雷軍：小米SU7車 今年目標賣出10萬輛

記者謝守真／即時報導
小米創辦人雷軍表示，截至4月20日為止，小米SU7鎖單量已超過7萬台，同時宣布2024年小米SU7交付目標超過10萬輛。（取材自小米創辦人雷軍微博）
小米創辦人雷軍表示，截至4月20日為止，小米SU7鎖單量已超過7萬台，同時宣布2024年小米SU7交付目標超過10萬輛。（取材自小米創辦人雷軍微博）

小米SU7上市以來就話題不斷，關於其銷售情況，小米創辦人雷軍23日表示，目前小米SU7鎖單量已超過7萬輛，他同時宣布小米SU7今年的交付目標是超過10萬輛。

據雷軍微博消息，雷軍23日發文指出，今天是小米投資者日，小米公布了小米SU7鎖單量，截止4月20日，超過了7萬輛。小米目前正全力擴大產能，全年交付目標將超過10萬輛。他進一步稱，SU7銷量比預計的高3至5倍。原計劃標準版、Max 4月底開始交付，已提前至4月18日。

小米汽車官方微博4月22日透露，小米汽車在北京車展發表會正式定檔4月25日9時20分。屆時公司將公布上市28天的鎖單量，和小米SU7今年新計畫。

雷軍於同日發文稱，目前小米SU7的產能和交付速度正在快速提升，標準版和Max已經提前交付。不少準車主在小米汽車APP裡發現，預計交貨時間提早了。他並稱，將在北京車展上詳細介紹產能和交付計畫。

紅星新聞報導，華為近日為了「截胡」搶下小米汽車SU7訂單，祭出臨時新優惠，鎖定小米汽車準車主，凡購買任意一款華為智界S7，付完尾款後，車價直接折抵小米SU7鎖單不可退的人民幣5000元訂金。

對此，雷軍隨後也大方回應，如果用戶實在急著購車，中國新能源車都不錯，例如智界S7、蔚來ET5、小鵬P7系列等，大家也可以考慮選購。

事實上，在小米SU7上市攪動車市之際，中國諸多車企也密集推出新品搶奪市場。4月來，已有近15款新車發表或正式上市：4月8日，智己汽車發表智己L6；4月11日，新款智界S7上市。

不僅如此，中國車企也開啟價格戰，試圖「以價換量」。截至4月16日為止，已有超過12家車企對外推出多種形式的優惠活動。

另，據中國經營報引述中國汽車流通協會專家委員會委員章弘稱，小米汽車上市引發中國新能源汽車市場價格動盪。「小米汽車獨特的互聯網營銷賺足了消費者的眼球。這次車企降價除了尋求銷量增長之外，更多是為了讓行業聚光燈聚焦到自己品牌上。」

顧問公司麥肯錫則分析，「中國車市的價格戰正逐步走向白熱化，新款車型不斷以令人驚歎的高科技配置與極具誘惑力的價格，持續刷新消費者的價格認知。」不過，車企價格戰對消費者影響有限，超過80%的消費者表示價格戰對自身購車決策沒有起到積極作用。

華為近日祭出一項臨時新優惠，鎖定小米汽車準車主，凡購買任意一款華為智界S7，付完...
華為近日祭出一項臨時新優惠，鎖定小米汽車準車主，凡購買任意一款華為智界S7，付完尾款後，車價直接折抵小米SU7鎖單不可退的人民幣5000元訂金。（取材自小米創辦人雷軍微博）

小米 華為 微博

上一則

特斯拉入華10年 中國車主從15位增長到170萬

延伸閱讀

造車難賺錢...雷軍稱自己不是高考狀元：人生低谷卡裡沒40億

造車難賺錢...雷軍稱自己不是高考狀元：人生低谷卡裡沒40億
小米賣1部車虧近1萬美元？雷軍：沒聽說哪家有掙錢的

小米賣1部車虧近1萬美元？雷軍：沒聽說哪家有掙錢的
余承東酸SU7「為什麼用手機支架」 雷軍妙答：同行交流

余承東酸SU7「為什麼用手機支架」 雷軍妙答：同行交流
雷軍母校開設「雷軍班」 僅收30人培養電腦人才

雷軍母校開設「雷軍班」 僅收30人培養電腦人才

熱門新聞

在周五降價2,000美元後，Model Y基本款的美國售價已追平歷來最便宜的價格。（美聯社）

Model Y降到歷來最便宜 特斯拉宣布三款車全面降價2000美元

2024-04-20 17:11
中國新能源汽車4月上半月的銷量，大幅增長32%，首度超越傳統燃油汽車，逆轉車市格局。圖為小鵬電動車。（新華社）

中國新能源汽車銷量 首度超越燃油車

2024-04-20 15:48
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉FSD（完全自動駕駛）功能很快就會在中國市場實現。圖為特斯拉北京一處銷售點。（路透）

馬斯克：特斯拉全自動駕駛進入中國或將實現

2024-04-20 23:48
馬斯克與特斯拉電動雙門跑車Roadster。調查研究發現，由於馬斯克時不時針對政治大發議論，而且立場反覆，直接影響了民主黨籍潛在買家的購車意願。(路透)

特斯拉銷量下滑怪政治？民主黨買家不挺馬斯克

2024-04-21 19:52
Electrek引述一封內部電郵報導稱，特斯拉計劃在全球裁汰逾10%人力。 （路透）

美媒：特斯拉擬全球裁員10%

2024-04-15 06:53
小米SU7。(路透資料照片)

小米SU7似Taycan被笑「米時捷」 保時捷中國總裁：好設計心有靈犀

2024-04-15 02:26

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用