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小米汽車SU7要面對公眾 北京王府井首家直營店將開幕

記者黃雅慧／北京即時報導
小米汽車首家直營店座落於北京王府井東方新天地二層。目前正在裝修中，預計4月左右開幕。(記者黃雅慧／攝影)
小米汽車首家直營店座落於北京王府井東方新天地二層。目前正在裝修中，預計4月左右開幕。(記者黃雅慧／攝影)

綜合財聯社、新消費日報報導，小米汽車首家直營店將座落於北京王府井東方新天地。據了解，新門店座落東方新天地四區，面積為795平方公尺。據位於商場一層小米之家門店店員向記者表示，下個月之前現店面將轉移至新店，屆時會展售小米汽車SU7，如果要品鑑小米汽車，4月初到店比較保險。

小米店員還說，如要預約試駕，可先留下聯絡資訊，待店員通知。且到時候會有一批專門銷售小米汽車的銷售員。

綜合中國媒體報導，小米目前在招聘網站上開放有關汽車銷售職位的徵才公告，涉及約29個城市。

財聯社指出，除王府井東方新天地的小米之家門店，位於朝陽區合生匯的小米之家門店，也將成為首批直營門店；而位於北京市朝陽區花虎溝的祥龍博瑞汽車園區內小米汽車2S店，將成為北京首家小米汽車2S店。

而期間正在參與兩會的全國人大代表、小米集團董事長雷軍在會議現場表示：「我們全力以赴一定把小米汽車幹好、幹成，不讓全國的用戶們失望。」同時雷軍預告，小米汽車很快就要正式上市。

在中國電動車市價格戰氛圍下，外界最關注SU7的定價，網友推測價格從人民幣21.9萬元、人民幣15-20萬元區間都有。此前財聯社報導，根據小米汽車流傳的調研文件顯示，小米汽車預計3月上市，4月交付，平均出廠價人民幣20萬元。不過上述消息都未獲小米集團官方證實。

小米 電動車 兩會

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