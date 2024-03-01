電動車新創Fisker快燒光現金 股票幾淪壁紙

電動車新創公司Fisker示警面臨生存危機，圖為該公司展出Ocean電動休旅車。(美聯社)

電動車 新創公司Fisker周四（2月29日）公布虧損擴大，示警公司持續經營的能力存有重大疑慮，同時宣布將裁員 15%。消息拖累Fisker股價在盤後崩跌37%，每股已剩不到0.5美元，快要淪為壁紙。

Fisker表示將裁員15%以節省現金並尋求融資，而且正與一家可能進行投資 與共同發展夥伴關係的大型車廠進行協商，但沒有透露車廠名稱。此外，Fisker也與債權人就可能的投資事宜進行協商。

路透報導，由於美國高利率導致電動車需求放緩，Fisker一直難以銷售旗艦的Ocean電動休旅車。Fisker在聲明中表示，現有資源「不足以」支應未來12個月；截至去年12月底，現金與約當現金只剩3.255億美元，這遠低於分析師平均預估的5.02億美元，也比一年前的7.36億美元大幅縮減。

Fisker說，今年目標是交車2萬至2.2萬輛Ocean休旅車，但如果無法取得額外融資，該公司可能被迫減產、縮減投資、縮減營運並進一步裁員。

Fisker同日公布，去年第4季初步營收2億美元，低於分析師預估的3.1億美元；淨損從一年前的1.7億美元擴大至4.63億美元。

Fisker還表示，沒有達到全年生產至少1.3萬輛車的目標，該公司在2023年的產量略高於1萬輛，而且其中只有4900輛交車給客戶。

這是電動車新創公司陷入困境的最新例子之一。不久前，同業Rivian和Lucid發布令人失望的產量預測，此時正值高利率已衝擊消費者信心、大幅減緩電動車需求。Lordstown更是在去年中就已宣布破產。

Fisker執行長菲斯克（Henrik Fisker）表示：「2023對Fisker是甚具挑戰的一年，包括供應商的延誤與其他問題，讓我們無法如預期一般迅速讓Ocean SUV交車。」

在上個月，Fisker表示，為了擴大通路，將在現有的直接賣車消費者的模式之外，增加傳統的汽車經銷模式。迄今，Fisker已在美國和歐洲簽署13家經銷商合作夥伴。

Fisker說，其事業計畫「高度取決於」今年轉向新的經銷合作模式能否成功。菲斯克表示：「我們將盡快轉向經銷模式。我們正把車輛運往經銷商。」

這家新創公司是在2020年透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併的方式上市，當時Fisker承諾以「輕資產」商業模式運作，也就是不擁有自己的工廠，而是靠付錢給代工業者來生產車輛，藉此比同業更快產生獲利。

目前Ocean SUV是Fisker唯一車款，由麥格納子公司Magna Steyr在奧地利的一座工廠生產。Fisker去年已讓Ocean車款降價，最低價版本目前售價接近3萬9000美元。

Fisker股價從去年初以來已崩跌近90%，2月29日收盤報每股0.73美元，盤後再重挫37%至每股0.46美元。