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華為新款SUV售價破11萬 網：再不努力只能開賓士奧迪

記者林宸誼／即時報導
問界M9定位為大型SUV，但售價超過11萬。（取材自澎湃新聞）
問界M9定位為大型SUV，但售價超過11萬。（取材自澎湃新聞）

進入2023年12月，中國車市一邊是車企和經銷商們以價換量，用大促銷衝刺全年銷量，另一邊是新發布的車型價格直逼傳統豪車，例如蔚來ET9定價人民幣80萬元（新11萬美元）、華為旗下汽車品牌問界M9定價超人民幣50萬元（約7萬美元）。

有中國網友看到近期中國國產新能源新車定價後，總結為「以前沒錢，買國產。現在，沒錢買國產。」「再不努力工作，以後只能開賓士E、BMW 5、奧迪6。」

中新經緯報導，先是12月23日，蔚來公布首款行政旗艦轎車ET9售價達人民幣80萬，其對標的是邁巴赫S級、BMW 7系列和保時捷Panamera。緊接著26日，華為常務董事余承東公布問界M9售價為人民幣46.98萬至人民幣56.98萬，並稱該車對標的是勞斯萊斯Cullinan。

2023年以來，多家中國車企推出價格超人民幣50萬的車型。9月，比亞迪仰望U8上市，售價為人民幣109.8萬元；10月，極氪智能科技發布極氪001 FR，官方零售價為人民幣76.9萬起。

廣州車展期間，理想MEGA開啟預訂，預售價格為人民幣60萬元以內。除此之外，還有售價達70萬人民幣的長城坦克700。就連即將上市的小米SU7，雷軍也發文稱，「關於定價還沒有最終決定，不過確實有點貴。」

在問界M9發布會隔天，中國棋王柯潔在社交媒體平台發動態吐槽問界M9，稱網友太有實力了，「我是嫌貴買不起，還是多多努力啊！」不到1個小時，柯潔的評論區被網友圍觀，評論達2,000多條。

隨後，柯潔在評論區補充說，評論區被帶歪了，「我只是想真誠問一句，真的有人可以隨隨便便掏47萬（人民幣）買車嗎？」

華為 小米

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