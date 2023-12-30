鴻蒙智行加速擴充 華為北汽合作品牌將浮出水面

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東。（第一財經日報）

華為 智選車正加速擴充。中國國家商標局的最新公告顯示，華為已向北汽新能源轉讓多枚「STELATO」商標，類別為第12類，目前轉讓/轉移申請已被核准。代表華為北汽合作品牌即將浮出水面。

第一財經日報報導，2023年11月底，華為常務董事、終端BG CEO 、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，在智界S7及華為全場景發布會上表示，北汽和江淮兩個「界」的產品已在開發過程中。

「界」系列屬於智選車模式下打造的產品，華為智選車模式下的合作夥伴已有賽力斯、北汽藍谷、奇瑞和江淮汽車。

2023年4月，余承東表示，華為與北汽新能源的合作模式將從Huawei Inside（HI模式）升級為智選車模式。在該模式下，華為與賽力斯的合作的品牌為問界，而華為與奇瑞合作推出的產品為智界系列。

AITO（問界）汽車、智界汽車已成為華為鴻蒙出行的成員。鴻蒙智行是鴻蒙智慧汽車技術生態聯盟，目的與合作夥伴一起，推動汽車智慧化技術發展，為用戶打造卓越的智慧汽車產品，提供極致的智慧旅行體驗，把數位世界帶入每一輛車。

華為智選車另外兩個品牌尚未落地，也就是華為與北汽新能源、華為與江淮的合作品牌。2023年8月14日，北汽藍谷發布公告，為進一步深化合作，北汽新能源在與華為現有戰略合作基礎上，將與華為開展智選合作，首款車型定位為高階智慧純電動轎車。

為滿足此新車型設計及投產需求，將現有BE22平台升級，升級後的BE22平台產品將由北京高階智慧生態廠負責生產。該廠為北汽福田位於密雲的工廠，擬由北汽新能源收購。

此外，華為與江淮合作也有新的進展。2023年12月1日晚間，江淮汽車公告，與華為簽署「智慧新能源汽車合作協議」，以「智選車」模式接入華為鴻蒙智行。

北汽藍谷董事會秘書趙翼先前表示，與華為智選合作的品牌定價將高於極狐品牌，產品線上與極狐現在推出的產品沒有太大交集，在價格上會有區隔，銷售通路方面由華為來負責銷售。

趙翼指出，未來雙方的業務合作會不斷深化，基於智選模式共同打造一系列產品，首款產品將在2024年推出。華為有兩個能力是合作夥伴特別看重的，一是產品定義的能力，二是銷售能力的長板。

華為與北汽新能源的合作由來已久，先前合作模式為HI模式。2022年7月，北汽新能源旗下高端品牌極狐與華為合作的阿爾法S全新HI版開始交付。不過，這款產品的市場反應不如預期。

2023年5月，該款車型更名為阿爾法S先行版，推出的新車型售價人民幣32.98萬元，較先前的價格下調了約人民幣10萬元。

按照計畫，華為智選車將在2024年推出更多產品，除了華為與北汽新能源推出的高端轎車。2024年下半年，問界M8外、智界首款SUV 車型都將推向市場。

2025年，華為與江淮合作的車型也將發布，前期將主要進軍轎車以及MPV領域。

而華為已經註冊了傲界、尊界、擎界、韻界、大界、尚界等各種「界」字的中文商標。