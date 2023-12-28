俄羅斯設計的Amber電動車 被稱「世界上最醜汽車」

俄羅斯Amber電動車。 (取材自X平台)

因為俄烏戰爭導致國家內部汽車產業迅速萎靡的俄羅斯 ，其莫斯科理工大學於近期推出了一款名為Amber的新款原型電動車 。而這款電動車一推出，隨即受到各界關注，但並不是因為它的科技，而是因為它真的長得太醜了。

Amber的設計引發了廣泛的批評聲浪，許多人表示它將超越Fiat Multipla，成為世界上最醜的汽車。

但Amber不僅僅是一個原型車而已，它將於2025年在加里寧格勒的Avtotor 工廠投入生產；有趣的是，該工廠過往有為BMW、Ford、KIa和Hyundai等著名國際車廠生產汽車的歷史。

然而自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭 開啟戰事後，這些汽車品牌紛紛退出俄羅斯市場，這使得這間工廠不得不尋找新的生產機會。

雖說如此，有關Amber的詳細訊息和規格，包括續航里程、功率和充電功能，都尚未正式發布。有些評論者認為，該車的獨特設計可能源自於現成零件，其中零件可能來自各種現有的俄羅斯車輛，凸眼的頭燈和右側的兩扇窗因為不是設計在傳統的位置而引起特別關注。