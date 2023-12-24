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小米汽車或人民幣19.9萬元起售

記者林茂仁／即時報導
業界傳出小米汽車起售價可能只有人民幣19.9萬元。圖為網友拍到的小米汽車上路照。（網路照片）
業界傳出小米汽車起售價可能只有人民幣19.9萬元。圖為網友拍到的小米汽車上路照。（網路照片）

隨著電動汽車的崛起，小米汽車以SU7為旗艦車，準備在市場上展開一場決定性的較量。這款汽車擁有著令人矚目的續航性能和智慧科技配置，讓「米粉」相當期待，極高的性價比，業界並傳出小米汽車起售價可能只有人民幣19.9萬元（約2萬7857美元）。

首先，小米汽車SU7在尺寸上展現出不俗的氣質。擁有長達3000mm的軸距，車身尺寸達到4997mm × 1963mm × 1455mm，將寬敞舒適和時尚外觀完美融合。而最高時速265公里的性能表現，使其在駕駛體驗上也毫不遜色。

分析認為，小米汽車借鑑的是小米手機的成功經驗，也走的是小米手機的路線。所以，肯定會主打一個性價比，小米汽車也會以「年輕人的第一部高性能新能源轎車」作為賣點。既然，主要目標用戶是年輕人，那麼，價格肯定就不會太離譜，畢竟，年輕人正是打拼的時候，經濟實力不強。

大家，也可以回憶一下當年的第一部小米手機，對整個智慧手機圈所帶來的震撼很大。小米汽車上市，2024年新能源汽車圈，也會有所震動。性能強，加速快、800V快充、智慧化、安全性等配置，豪車有的小米汽車都有，豪車沒有的小米汽車也有，但是，價格卻非常平民化，那麼，不大賣都難。

根據工信部發佈的《新能源汽車車型目錄》顯示，小米SU7提供了兩種電池包選擇，分別為73.6kWh和101kWh。

73.6kWh版本搭載弗迪的磷酸鐵鋰電池，續航分別達到628km和668km。而101kWh版本則採用寧德時代的三元鋰電池，續航分別為800km和750km。四驅版的前電機功率為220千瓦，後電機功率為275千瓦，總功率高達495千瓦。

小米SU7不僅在續航參數上表現優異，而且車機還會搭載小米澎湃OS，打造人車家全生態系統。這使得SU7可以與家中的智慧設備實現無縫聯動，為用戶提供更加智慧化和便捷的使用體驗。

在價格方面，小米汽車SU7肯定會延續了小米在手機行業的性價比優勢。根據極氪007和吉利銀河E8的價格情況，小米將這款汽車的價格控制在人民幣20萬元價位，外界猜測的19.9萬元起售的價格也逐漸顯得基本靠譜。

綜合來看，小米汽車SU7以首戰即決戰的姿態問世，無論是強大的性能配置還是創新的智慧科技，都為其在競爭激烈的電動汽車市場中奠定了堅實的基礎。或許，這個全新的汽車品牌即將在市場上掀起一場新的巔峰之戰。

業界傳出小米汽車起售價可能只有人民幣19.9萬元。（中國工信部官網）
業界傳出小米汽車起售價可能只有人民幣19.9萬元。（中國工信部官網）

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