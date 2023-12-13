先訂先贏？JLR純電旗艦休旅 開放等候意願登記

JLR Range Rover首次展現了備受期待的Range Rover Electric純電車型。（圖：JLR提供）

JLR原廠宣布Range Rover Electric正式上市之前，展開備受期待的Range Rover Electric的等候意願登記。Range Rover品牌總經理，Geraldine Ingham, 表示：「自2021年上市以來，最新一代的Range Rover為車壇樹立了全新的豪華指標。橫跨全球，我們看到了車系沿革53年以來，客戶對於產品最為渴望的需求。

由於這個前所未有的成功故事，我們現在開放官方等候意願登記，以便有機會成為首批預訂近期最受期待的Range Rover的車主之一。標誌性的LSUV車款現在將以純電車型與世人見面，未來將創造一個屬於Range Rover品牌的新世代。」

隨著Range Rover宣告其現代豪華電氣化之旅進入下一階段，首款純電車款將進一步增強其現代奢華的品牌形象。視為典範的英倫設計風格依然獨特且堅定，而其全地形能力將確保包括牽引、涉水和全地形技術超越任何其他純電LSUV。

經典的Range Rover設計中巧妙的細節呈現其純電身分。（圖：JLR提供）

JLR產品工程執行總監，Thomas Muller說到：「我們的目標是打造有史以來最為寧靜且精緻的Range Rover。支撐Range Rover成功的關鍵要素仍然沒有改變，例如經典、簡約的設計、寧靜的車艙和優異的全地形表現，現今則多了零排放的優點。正如過去汽車的發展歷史，Range Rover將繼續樹立LSUV的豪華標竿，成為同類產品中的指標。Range Rover Electric將是一款實現Range Rover承諾的純電LSUV，並成為在業界前所未見的奢侈品。

Range Rover Electric將提供與旗艦版Range Rover V8相媲美的性能，以及由Range Rover專家開發的全地形能力，這一直是Range Rover於1970年誕生以來的核心價值。Range Rover Electric實體原型車測試正在進行中，工程師致力打造有史以來最為寧靜且精緻的Range Rover，並具有獨特的主動道路降噪技術、聲音工程與座艙舒適性。

Range Rover Electric歷經一年的虛擬開發，包括前期穩定性、考量底盤需求的多系統分析以及於時速高達50km/h的模擬涉水測試，第一批原型車已經製造出來。從瑞典 到杜拜，測試溫度範圍為-40C至+50C，全球道路測試已經開始，全球實體測試計畫已針對Range Rover首款純電車款進行檢驗，以確保電力驅動系統的穩定性，包括底板、電池耐用性、底盤完整性和熱降額的車輛動態測試。

Range Rover Electric採用800V高壓電池系統，實現公用充電網絡的快速充電效能。（圖：JLR提供）

Range Rover Electric將採用於英國Solihull所生產的可變式模組化縱向車身結構。電氣化的進程中，電池和電力驅動裝置（EDU）將首次在JLR位於英國Wolverhampton的新電能動力研發中心組裝，以實現Range Rover依循2039年淨零碳排放的企業目標。