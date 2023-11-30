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小改款Toyota Land Cruiser 70左駕三門版問世 這地搶先販售

記者趙駿宏／綜合報導
Toyota Land Cruiser 70 左駕短軸三門車型在阿聯酋現身。
Toyota Land Cruiser 70 左駕短軸三門車型在阿聯酋現身。

Toyota於今年8月推出全新Land Cruiser 250之際，也一併將不老越野戰將Land Cruiser 70進行第四次小改款，增加車輛上的現代科技進行全面升級。不過當初預估Land Cruiser 70僅會在日本販售讓許多玩家扼腕，但如今卻在阿拉伯聯合大公國的Toyota官網上發現左駕短軸三門版本，讓車迷們又驚又喜。

Toyota Land Cruiser 70 左駕短軸三門車型在阿聯酋官網現身。...
Toyota Land Cruiser 70 左駕短軸三門車型在阿聯酋官網現身。（取材自Toyota UAE）

主打硬派越野、簡單耐用的Land Cruiser 70自1984年開始生產以來就一直販售至現在，外觀造型也大致底定，是Land Cruiser家族中最長壽的車型。由於其強大越野性能，在中東、非洲甚至是澳洲這類地廣人稀非鋪裝路面多的國家尤其受歡型。

到2023年中推出的版本已經是第四次小改款，外觀保留老式復古造型的同時添加了現代技化科技，也再次提升產品吸引力。雖然日本市場僅推出五門車型，但左駕短軸的三門車型現在已在阿拉伯聯合大公國上市，並配備V6汽油引擎。

Toyota Land Cruiser 70 左駕短軸三門車型在阿聯酋現身。（取...
Toyota Land Cruiser 70 左駕短軸三門車型在阿聯酋現身。（取材自Toyota UAE）

在阿聯酋Toyota的官網當中，Land Cruiser 70有一款五門和一款三門車型可做選擇。雖然多數人認為SUV還是要五門較為實用，但是短軸三門版本由於尺碼較為緊湊，對喜愛重度越野或是有翻山越嶺需求的人，則是十分喜愛。畢竟三門Land Cruiser 70車長僅4235mm，這使得它只比Yaris Cross稍微長一點而已。

在2024年小改款的Land Cruiser 70上導入的全新設計的復古造型元素，如LED圓形頭燈、像外突出的方向燈、鍍鉻保險桿和方形尾燈，致敬經典車型設計。阿聯酋規格車型還配備了16吋鋁圈，並使用AT全地形輪胎。

Toyota Land Cruiser 70 左駕短軸三門車型在阿聯酋現身。（取...
Toyota Land Cruiser 70 左駕短軸三門車型在阿聯酋現身。（取材自Toyota UAE）

內裝採用磨砂皮和合成皮革材料、9吋螢幕的資訊娛樂系統支援無線Apple CarPlay和Android Auto、兩具揚聲器音訊設定和電動窗。安全套件部分，配有一些駕駛輔助系統，包括車道偏離輔助和預碰撞煞車系統，但被動安全就總共只有兩個前安全氣囊。

Land Cruiser 70 內裝十分簡約但還是有9吋可支援無線Apple C...
Land Cruiser 70 內裝十分簡約但還是有9吋可支援無線Apple CarPlay和Android Auto的車機。（取材自Toyota UAE）

動力單元方面，阿聯酋規Land Cruiser 70配置與日本不同，日規僅配備柴油渦輪引擎，2.8升直列四缸或4.5升V8引擎。而阿聯酋車型配備單一汽油動力系統，搭載4.0升V6 24V雙 VVT-i引擎(1GR-FE)，可產生231ps馬力和36.7kg-m的扭矩，搭配六速Super ECT自排變速箱和4WD系統。

阿聯酋規Land Cruiser 70搭載4.0升V6引擎，產生231ps馬力和...
阿聯酋規Land Cruiser 70搭載4.0升V6引擎，產生231ps馬力和36.7kg-m的扭矩。（取材自Toyota UAE）

在阿聯酋，2024年式Toyota Land Cruiser 70硬頂三門車型單一版本，起價 169900迪拉姆。相比之下，同等五門版本的起價為179900迪拉姆，而單座艙皮卡的定價則尚未公布。

Toyota Land Cruiser 70 單座艙皮卡尚未開始販售。（取材自T...
Toyota Land Cruiser 70 單座艙皮卡尚未開始販售。（取材自Toyota UAE）

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