中國浮誇系電動超跑 高合汽車HiPhi A坐擁1305匹馬力

高合汽車HiPhi A。(取材自高合汽車)

中國華人運通旗下高合汽車HiPhi，近年來以推出充滿科幻機甲風的電動車 聞名，在本次廣州車展更是盛大推出了一款新世代四門純電超跑 HiPhi A，配備三具電動馬達，馬力高達1,305ps，0-100km/h加速可於2秒完成。

高合汽車HiPhi A總輸出可達1305ps。(取材自高合汽車)

這款HiPhi A全新電動超跑是高合汽車HiPhi與Apollo Automobil合作聯名開發的產品，不過從HiPhi A的外型上可以發現充滿自家HiPhi Z的影子，採用了超未來主義的機甲戰士風格，基本上很像過往在電玩遊戲中會出現的科技飛船或是幻想車款。

三具電動馬達皆採用高強度碳纖維轉子，搭配智慧油冷系統，才能提供2萬2000rpm的高轉速。 (取材自高合汽車)

HiPhi A基於800V的平台架構打造，配備前雙、後單馬達的配置，總輸出可達1305ps，幾乎是配備670ps雙馬達HiPhi Z的兩倍之多，且原廠宣稱0-100km/h加速更是只要2秒出頭，極速近300km/h。有這麼大功率的主要原因，是因為三具電動馬達皆採用高強度碳纖維轉子，搭配智慧油冷系統，才能提供2萬2000rpm的高轉速，並保持峰值輸出長達30分鐘。

底盤部分，HiPhi A享有升級後的氣壓懸吊、後輪轉向系統、碳陶煞車、CDC主動式阻尼減震筒和新的扭矩矢量技術HVC(HiPhi Vectoring Control)，並具有完美的50:50前後配重，比起HiPhi Z過彎性能提升15%，煞車效能更提升了10%之譜。

高合汽車HiPhi A。(取材自高合汽車)

且HiPhi A在內外飾大量採用TC4鈦合金材料、高性能鋁合金與奈米陶瓷等材質，並透過3D列印 技術，有效幫助車身輕量化。

目前高合汽車尚未公布更多詳細資訊，也沒有任何關於售價的消息，但已知的是首批訂車的車主預計將於2025年初交付HiPhi A。未來是否會在中國以外的市場販售也不得而知，但高合汽車已經在德國和挪威設有陳列室，未來或許有機會出口至歐洲市場。