Tesla Cybertruck沙灘戲水影片流出 預計11/30將有10台交車

摘自TikTok：@fastkitkat

特斯拉Tesla Cybertruck預定於11月底開始交車，然而就在交車儀式前夕，居然有人在TikTok上看見一輛Cybertruck在德州 墨西哥灣沿岸的沙灘上涉水行駛，影片不僅引起網友的一陣討論，同時也看見Cybertruck在濕漉漉的淺灘上行駛的能力。

據拍攝該影片的 TikToker @fastkitkat表示，這段影片是在德州阿蘭薩斯港拍攝的。這也意味著Cybertruck正開在墨西哥灣沿岸的海水(鹽水)中。

Cybertruck目前都僅在特斯拉位於德州奧斯汀的超級工廠生產，目前還不清楚特斯拉員工為什麼將卡車開到海岸邊。無論是為了好玩，亦或是作為測試的一環，又或者只是為了在正式交車之前讓人拍攝貼上網炫耀，Cybertruck依舊會是特斯拉目前最受矚目的新車款。

這也讓人想起特斯拉執行長Elon Musk之前的發文，他希望這輛車將能夠漂浮在水面上，更能夠充當一艘船，運送乘客穿越河流、湖泊，甚至不太波濤洶湧的海面。

特斯拉放在紐約市區展示的Cybertruck。（路透）

不過這輛Cybertruck的駕駛並沒有大膽到直接將它開進水裡，只是將車輪浸入水中做涉水動作。媒體Teslarati表示，這項測試可能對買家有實際意義，因為在某些Truck和SUV車主中，在海灘上駕駛這項活動十分受到歡迎。儘管Cybertruck採用不銹鋼車身和重型電池，但它事實上並沒有想像中的重，可以享受馳騁在沙灘上的樂趣。

特斯拉在X帳號宣布已生產出第一輛電動皮卡Cybertruck，並貼出員工圍繞在這部Cybertruck四周的照片為證。（取材自特斯拉X）

特斯拉在定於11月30日舉行Cybertruck的交車活動，並公布量產版Cybertruck的更多資訊。Not A Tesla App的報導指出，特斯拉在活動中僅會交付10輛Cybertruck，並且可能需要到2025年，Cybertruck產線才能開始全速運作。