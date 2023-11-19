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鴻華先進在台掛牌上市 鎖定乘用車進軍北美市場

記者蕭君暉／台北即時報導
鴻華先進20日掛牌上市，圖為鴻華董事長劉揚偉（右二）。（記者蕭君暉／攝影）
鴻華先進20日掛牌上市，圖為鴻華董事長劉揚偉（右二）。（記者蕭君暉／攝影）

鴻海科技集團旗下鴻華先進，今天（20日）正式在台登創新板掛牌上市，並於台灣證交所資訊展示中心舉行掛牌上市典禮暨開盤儀式。展望未來，鴻華先進將憑藉鴻海 ICT、BOL 全球布局的速度與能力，以及裕隆的造車經驗，提供全球電動車客戶最具彈性、客製化的 CDMS（Contract design and manufacturing service，委託設計與製造服務）商業模式服務，為台灣電動車產業創造更多價值。

本次鴻華先進掛牌上市典禮，鴻海科技集團暨鴻華先進劉揚偉董事長、集團總財務長黃秋蓮、左自生副董事長、李秉彥總經理；證交所林銘修董事長、簡立忠總經理；福邦金融集團董事長黃顯華、福邦證券黃炳鈞董事長、資誠會計師事務所營運長徐聖忠等皆出席與會。

劉揚偉董事長表示，集電動車整車研發、設計、測試於一身的鴻華先進，是鴻海和裕隆一起為了推動電動車產業「立基台灣，放眼全球」，所做的決定。

關於外界所好奇，「鴻海模式」導入鴻華先進的過程，劉揚偉董事長以「速度、品質」形容，比起一般車廠從設計到量產，動輒得花上五到六年的開發時程，鴻華以短短不到三年的時間，就造出四款電動車，以優於業界的造車速度，實現台灣電動車的普及化，來服務國內的客戶。

談及外界關切MODEL C量產進度，劉董事長透露，MODEL C已通過超過百項車輛測試驗證，並取得合格證掛牌，「鴻華先進是100%比照鴻海在ICT產品的良率要求，在造這部MODEL C」。

展望未來，劉揚偉董事長指出，鴻華先進會以台灣為基礎，以自身在電動車的設計、服務量能，協同鴻海的BOL、CDMS商業模式，打入北美、東南亞等主流市場，北美初期會以乘用車優先；東南亞則是以電動巴士為主力。

鴻華先進資本額為174.13億元，2022年營收總計2.96億、稅後淨損13.57億；2023年前三季營收5.88億、稅後淨損14.19億，其營收來源主要為車型銷售，後續在乘用車、商用車雙重挹注下，將為鴻華先進營收帶來顯著成長。

電動車 鴻海 東南亞

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