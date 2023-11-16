傳明年2月上市 小米汽車「SU7」現身中國工信部目錄

小米汽車15日現身新一期大陸工信部目錄。（大陸工信部官網）

小米 造車進度又有新進展。小米汽車15日現身新一期大陸工信部目錄，信息顯示，新車名稱為「SU7」，企業名稱為北京 汽車集團。值得注意的是，車尾尾標顯示「北京小米」。

有小米汽車供應商透露，近期小米汽車將啟動小批量試產，而首款車型可能會在2024年2月上市開賣。第一財經日報報導，根據申報信息，軸距為3000 mm，將採用襄陽弗迪電池磷酸鐵鋰電池，以及寧德時代的三元鋰電池；智慧駕駛方面，該車將不提供光學雷達的選裝方案。

小米汽車15日現身新一期大陸工信部目錄。（大陸工信部官網）

申報信息還顯示，小米汽車品牌為小米牌，但申報企業名稱為北京汽車集團越野車有限公司，產品車尾採用了北京小米的字樣。

值得注意的是，儘管利用北汽的生產資質，但申報信息中的生產地址為北京經濟技術開發區環景路21號院，此為小米汽車自建工廠所在地。

按照規畫，小米汽車工廠分兩期建設，其中一期占地面積約72萬平方米，年產能為15萬輛，2023年6月完工；二期計畫於2024年動工，2025年完工。公開消息顯示，小米汽車一期工廠相關廠房已於6月12日通過驗收。

小米集團董事長雷軍在今年10月宣布，小米汽車進展順利，將在2024年上半年正式上市。自雷軍宣布小米進軍智慧汽車行業以來，小米汽車的動態一直頗受關注。先前曾有小米汽車內部人士表示，在研、產、供、銷等環節，小米汽車將利用先前在ICT行業的經驗，大幅提升營運效率。

小米汽車15日現身新一期大陸工信部目錄。（大陸工信部官網）

據小米公告，10年內將在汽車領域投入100億美元，以全資模式布局，為使用者提供完整的小米智慧生態，布局更豐富的智慧生活場景。

在今年10月舉行的小米新品發布會上，小米發布了澎湃OS作業系統，該系統不僅僅適用於手機等行動設備，還將搭載於小米汽車上。從發布會展示的PPT可以看出，小米汽車將配備車頂攝影機，車內人員可以透過該攝影頭進行視訊通話等功能。

此外，小米還在汽車供應鏈上下游進行了大規模的布局。雷軍控股的順為資本，分別在2015年、2016年、2017年，參投蔚來A輪融資 、蔚來B輪融資，和小鵬汽車的A+輪融資。

2017年，順為資本領投智慧駕駛初創企業Momenta的A輪融資，並於B輪、C輪和C+融資中給予了持續的支持。小米集團於2021年8月全資收購自動駕駛公司DeepMotion Tech Limited（深動科技），持續增厚智駕感知、定位、規劃、控制等方面的研發能力，深動科技在高精定位、高精地圖和3D場景重建等領域有較為廣泛的布局。