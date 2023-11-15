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全新美規Toyota Crown Signia 洛杉磯車展正式發表

記者黃俐嘉／即時報導
全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）
全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）

一如先前預告，Toyota Crown皇冠家族最終壓軸「Estate」，在美國時間14日藉由2023洛杉磯車展的開幕，正式揭曉全新美規Toyota Crown Signia，亦是先前Toyota USA預告的「Crown SUV」。值得一提的是，美規車名去除Estate的原因很有可能是因為當地市場對於旅行車興致缺缺，因此Crown Estate在進軍北美市場後才以類似跨界的方式誕生。

全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）
全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）

Toyota Crown Estate。（取材自Toyota）
Toyota Crown Estate。（取材自Toyota）

這輛全新「休旅」未來將會取代目前至於北美市場販售的Venza，如同Crown Crossover取代了Avalon（也是以跨界、非常規版的模樣頂替了傳統三廂房車），而原廠期望冠上Signia之名的美規Crown SUV，能夠提供比起品牌現有產品更高級、豪華的行車體驗。

全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）
全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）

因此，全新美規Toyota Crown Signia採用了與Crown Crossover相同的內裝布局，搭配了雙12.3吋數位儀表與中控螢幕，並且支援OTA雲端更新功能，內裝顏色則採用豪華感十足的馬鞍棕色與深黑色等兩種選擇。

全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）
全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）

除此之外，美規Crown Signia車內還配有加熱皮革方向盤、電動尾門、可升級至11支揚聲器的JBL高級音響系統、加熱通風前排座椅、加熱後排座椅、手機無線充電板、5個USB Type-C插槽（前3後2），以及同樣需藉由選配才能擁有的全景監視系統。

全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）
全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）

全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）
全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）

儘管原廠並未公布美規Crown Signia實際尺碼，但參照已經露出一年多的「本體」Crown Estate，其車身尺碼為車長4930mm、車寬1880mm、車高1620mm、軸距2850mm，不論是車高或車寬皆較美規RAV4還來得大，但因為「旅行車」定位的緣故，車高則較美規RAV4低。另外，美規Crown Signia根據車型不同，進而配置19吋或21吋的鋁圈。

全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）
全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）

動力方面，雖然日規Crown Estate確定會提供油電與PHEV插電式油電混合動力，但全新美規Toyota Crown Signia僅會供應單一動力選擇，其將搭載結合雙馬達Hybrid油電系統、代號A25A-FXS的2.5升四缸引擎，並搭配eCVT無段變速箱與E-Four電子四輪驅動系統，綜效馬力可輸出243hp。據原廠提供的數據顯示，這輛美規新休旅預計可跑出36MPG（約15.31km/L）的平均油耗，並具備2700磅（約1225公斤）的拖曳能力。

全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）
全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）

全新美規Toyota Crown Signia全車系將標配最新的Toyota Safety Sense 3.0主動式安全系統，包括含行人監測的前方碰撞預警系統、車道偏離警示含方向盤介入輔助、全速域ACC主動式車距調整、交通號誌輔助系統、智能遠光燈等。

全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）
全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）

全新美規Toyota Crown Signia將作為2025年式車款於2024年夏季開始進軍北美展間販售，相關的車型售價資訊屆時才會陸續公布，現階段看來將僅會有XLE、Limited兩種車型為主。

全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）
全新美規Toyota Crown Signia。（取材自Toyota USA）

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