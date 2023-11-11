從中國產變成韓國製？全新Polestar 4敲定2025年於雷諾釜山廠量產

Polestar 4確定將在2025下半年起於雷諾韓國位於釜山的工廠量產。（取材自Polestar）

「極星」Polestar在陸續推出Polestar 2、Polestar 3與Polestar 4後（油電跑車Polestar 1已停產），正努力大舉擴張純電極星的市場，並且在近日於美國洛杉磯 舉行了名為Polestar Day的活動大會，品牌執行長Thomas Ingenlath除了說明了Polestar現階段產品計畫與新技術的運用外，還捎來了一項最新消息！

在今年4月中旬上海車展上亮相並成為品牌第二輛SUV的Polestar 4，除了在原訂計畫的中國工廠生產外，這輛純電跑格休旅 更將在2025下半年起，開始於雷諾韓國（Renault Korea Motors, RKM）位於釜山的工廠進行生產作業！事實上，Polestar為了積極拓展全球市場，因此除了在中國廠區外，包括Polestar 3也將在Volvo位於美國南卡羅來納州 的工廠量產，現在更確定Polestar 4未來不只有中國產，更會有韓國製車型。

Polestar 4。（取材自Polestar）

看準雷諾韓國的釜山工廠已經有23年的整車製造經驗（雷諾韓國前身為雷諾三星）與約2,000名的員工，讓Polestar、吉利控股集團與雷諾韓國三方取得協議，未來韓國製的Polestar 4除了會「國產化」販售給當地韓國消費者外，這座工廠所量產之Polestar 4預計將出口至北美市場。另一方面，由於吉利控股在去年5月上旬收購了雷諾韓國34%的股權，兩家公司未來將合作開發全新油電新車。

而當釜山工廠在正式量產Polestar 4之後，Polestar將在全球擁有五個生產基地（橫跨中國、美國與韓國等3個國家），而Polestar 4也將成為釜山工廠首款大規模量產的純電休旅，對於雷諾韓國而言是一大里程碑。