經典房車續戰 大改款Toyota Camry確認下周洛杉磯車展前登場

現行版美規Toyota Camry。（取材自Toyota）

在近期迎來第3億輛量產車下線的Toyota豐田 汽車，於美國時間9日發布新聞稿表示，品牌旗下最經典房車之一的Toyota Camry，即將於14日搶先2023洛杉磯車展前正式發表，這也代表著Toyota Camry即將進入下一個新世代。

全新世代Toyota Camry預告發表。 （取材自Toyota）

相較於確定今年底在自家日本市場停賣的日規Camry，這輛老牌房車在海外市場的販售情況仍相當良好，也因此在車壇尚未走入電氣化之前，得以讓Camry續命再戰，目前原廠也已釋出兩張預告剪影圖來吊人胃口。

Toyota Camry。（取材自Toyota）

事實上，大改款Toyota Camry已多次以厚重偽裝姿態現身於街道上路測，只是偽裝太過強烈，實在難以看出新世代Camry究竟會有何種巨大變化。但可以知道的是，這輛大改款房車仍是採用傳統的三廂設計，行李箱蓋並未採取如Fastback車型的斜背式設計。

現行版美規Toyota Camry。（取材自Toyota）

參考Toyota釋出的第一波預告照來看，新世代Toyota Camry車頭預計配置如大改款Pruis的LED日行燈設計，而外媒也預測Camry將會搭載如同新世代Pruis與全新Crown Crossover的座艙式樣，如換上一具大螢幕與全新設計的數位儀表，並且裝載品牌最新的主動式安全系統與新穎的科技配備。

現行版美規Toyota Camry內裝。（取材自Toyota）

動力方面，改款Toyota Camry預計採用改良版的TNGA-K底盤平台，並有望搭載與Crown Crossover相同的動力配置，如採用2.4升渦輪油電系統，最大馬力將可輸出340hp/55.3kgm。值得注意的是，預告照中除了Hybrid銘牌外，還出現了「AWD字樣」，這代表未來油電Camry將會提供全新四驅車型。以往僅有純燃油車型上才會有AWD四驅系統。

現行版美規Toyota Camry TRD。（取材自Toyota）

Toyota Camry截自去年底，其在全球累計銷量已經超過了2100萬輛，在美國市場更是從一群皮卡與休旅 中擠進了第五名，可見這輛經典房車的魅力在近年的休旅海中仍是不減。