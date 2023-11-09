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不到萬元小車也要運動裝？Citroën推出My Ami Pop開帥不開快

記者趙駿宏／綜合報導
Citroën My Ami Pop。（圖：Citroën提供）
Citroën My Ami Pop。（圖：Citroën提供）

Citroën自2020年6月推出微型電動車My Ami以來，已售出了43000輛，可說是意外受到歡迎。因為這款微型電動車極速僅有45km/h，且無需正式駕照，在法國14歲就能駕駛，重點只需不到8890歐元（約9503元）的價格還可分期購入。

Citroën My Ami Pop。（圖：Citroën提供）
Citroën My Ami Pop。（圖：Citroën提供）

雖然購買My Ami的人肯定不太會是喜歡開快車的類型，因為配置5.5 kWh鋰電池僅有8hp馬力，極速45km/h肯定稱不上有速度。不過Citroën原廠仍然為想要「看起來很運動」的潛在買家推出My Ami Pop運動化外觀車款。

Citroën My Ami Pop。（圖：Citroën提供）
Citroën My Ami Pop。（圖：Citroën提供）

My Ami Pop增加了四個擁有鋁合金外觀的輪圈裝飾、擋風玻璃下廠徽的位置使用黑色飾條覆蓋、頭燈也嵌上黑色邊框、前保險桿和後保險桿都用換上黑色材質、車尾還有一個小小的尾翼、以及一組車門（My Ami Buggy車型是沒有門的）和門上的彩貼。

Citroën My Ami Pop。（圖：Citroën提供）
Citroën My Ami Pop。（圖：Citroën提供）

內裝部分Citroën也做了一些功能性的調整，將檔位選擇鈕從座椅邊移至中控台上，與USB孔和通風控制裝置擺在一起，以改善人體工學，這項更動也將於2024年初沿用至其它版本的My Ami車型。其餘部分則用大量橘色飾條妝點，營造不一樣車室氛圍。

Citroën My Ami Pop。（圖：Citroën提供）
Citroën My Ami Pop。（圖：Citroën提供）

電動車 保險 駕照

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