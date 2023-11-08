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現代汽車要在美設廠 生產首批「飛天計程車」

編譯季晶晶／即時報導
Supernal飛天計程車概念機型。（取材自官網）
Supernal飛天計程車概念機型。（取材自官網）

全球銷量第三大車廠的現代汽車，計畫在美國蓋廠，供旗下空中交通事業部門Supernal製造供通勤者使用的電動垂直起降載具（eVTOL）。

Supernal執行長Shin Jaiwon表示，該公司eVTOL原型明年1月會在拉斯維加斯電子消費展（CES）現身。 

它的飛行速度是每小時190公里，除一位飛行員外可載客四人。由於電池占eVTOL總重的40%，所以電池技術將是最關鍵的挑戰。試飛的目標時間是2024年12月，四年後開始提供商業服務，主要是「電池技術、基礎設施和監管齊備要花點時間」。

總部在華盛頓特區的Supernal將在未來幾個月內、向美國聯邦航空管理局（FAA）申請，讓它的eVTOL獲得認證。Shin說，「現在什麼都沒有，沒有基設、沒有政策、沒有法規，FAA沒有既定的認證方法」。

現代在阿拉巴馬州已經有一家生產汽車的工廠，關係企業起亞在喬治亞州也有一家廠。Shin沒有提供Supernal工廠的投資數字、規模、潛在地點或其他細節。

在Supernal之前，中企易航的eVTOL已先在中國取得認證並進行飛行測試。而背後金主有達美航空和豐田汽車、總部在加州的Joby Aviation也獲FAA核准，開始測試它的飛天計程車。

想追趕進度的Supernal先是7月在加州爾灣新設工程總部，兩個月後又在佛利蒙設立新研發設施。Shin表示，公司員工人數比去年多一倍到近600人，而且因為明年要開始測試，還會再招人。

文件顯示，Supernal成立兩年來，現代、起亞和Hyundai Mobis已向其注資約1.2兆韓元（約9.2億美元）。根據Shin，由於資金來自現代，Supernal沒有進行IPO的計畫。

加州 阿拉巴馬州 喬治亞州

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