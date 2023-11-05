豐田皇冠家族第二彈 全新Toyota Crown Sport SUV日本開賣

全新Toyota Crown Sport SUV。（記者趙駿宏／攝影）

大改款Toyota Crown在推出第16代車型後，除了保有經典的房車版本外，更一口氣推出了Sport SUV 、Estate與Crossover等三種新車型，而Toyota在日本 時間2日正式公布了Crown Sedan車型售價資訊外，早一步亮相的全新Crown Sport SUV也悄悄於月初正式在日本當地販售。其目前僅提供單一Sport Z車型，售價自590萬日圓起（約3.9萬美元）。

Toyota Crown Sport SUV。（取材自Toyota）

藉由2023日本移動展（Japan Mobility Show）的開幕，Toyota也正式展出了全新Crown Sedan與Crown Sport SUV，現場吸引了大量民眾一睹皇冠Crown家族的風采。這輛代表豐田的全新跨界休旅，承襲新一代家族式的設計語彙，展現出車系特殊的運動美感，雖然有不少人覺得車頭樣式與Ferrari Purosangue有點相似。

全新Toyota Crown Sport SUV。（記者趙駿宏／攝影）

全新Toyota Crown Sport SUV車身尺碼為車長4720mm、車寬1880mm、車高1560mm、軸距2770mm，並標配21吋鋁圈（搭配235/45R21車胎），消費者共有6種車身塗裝與5種Two-Tone雙色（車頂為黑色）配置可選。

全新Toyota Crown Sport SUV。（記者趙駿宏／攝影）

Toyota Crown Sport SUV在日本提供六種車身塗裝可選。（取材自Toyota）

車室部分配有12.3吋中控螢幕、可選四種風格的12.3吋TFT儀表板、全彩抬頭顯示器、多功能真皮方向盤、車內數位後視鏡、前排加熱通風座椅（含記憶功能）、可記住兩位駕駛人的座椅/方向盤/後視鏡位置的使用習慣、上下車時會自動前後滑移的駕駛座、加熱方向盤、手機無線充電板、USB Type-C插槽4個（前2後2）等。

全新Toyota Crown Sport SUV。（記者趙駿宏／攝影）

全新Toyota Crown Sport SUV。（記者趙駿宏／攝影）

Toyota Crown Sport SUV，還有全新的沙棕色配置。（取材自Toyota）

目前販售中的全新日規Toyota Crown Sport SUV僅搭載2.5升Hybrid油電複合動力架構，配置E-Four電子四輪驅動系統，綜效馬力可達234PS。為了提升車輛駕馭表現，Toyota為全新Crown Sport的懸吊阻尼進行了強化，並且在前麥花臣、後多連桿的懸吊系統上，又多裝載了DRS後輪轉向系統，增強車輛過彎時的靈活轉向性。

全新Toyota Crown Sport SUV。（記者趙駿宏／攝影）

全新Toyota Crown Sport SUV。（記者趙駿宏／攝影）

全新Toyota Crown Sport SUV。（記者趙駿宏／攝影）

另一方面，全新Toyota Crown Sport SUV在日本市場設定月販目標為700台，而另一具2.5升PHEV插電動力車型，則計畫在進入12月後發布。至於皇冠家族最後一輛新車Crown Estate，將有望在今年底前正式登場。

Toyota Crown Sport SUV。（取材自Toyota）

全新Toyota Crown Sport SUV。（記者趙駿宏／攝影）