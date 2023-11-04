豐田皇冠家族第一彈 全新Toyota Crown Sedan正式登場

全新Toyota Crown Sedan現身於2023東京移動展。（記者趙駿宏／攝影）

Toyota 在去年7月於日本 正式揭曉第16代Crown相關資訊後，除了預告將帶來房車、休旅 、旅行車等四大車型外，進入新世代的Toyota Crwon也將成為品牌最新全球戰略車款，包括已先亮相並販售的Crown Crossover，這間日本車商更在近期陸續揭露了Crown Sport與Crwon Sedan兩種車型。

全新Toyota Crown Sedan現身於2023東京移動展。（記者趙駿宏／攝影）

而Toyota也在目前正舉行中的2023東京移動展上（2023 Japan Mobility Show）上，不僅帶來了象徵品牌電器化革新產品的FT-3e、FT-Se、LAND CRUISER Se等，更展示了大改款燃油版Land Cruiser，以及首次在公開場後正式露面的全新Crown Sedan與Crown Sport。

全新Toyota Crown Sedan現身於2023東京移動展。（記者趙駿宏／攝影）

全新Toyota Crown Sedan現身於2023東京移動展。（記者趙駿宏／攝影）

預計在今年11月某個時候會於日本市場率先發售的全新Toyota Crown Sedan，據悉將會有FCEV氫燃料與HEV油電兩種動力車型，且屆時皆是配製後輪驅動系統。Crown Sedan FCEV車型預計會與Mirai共用同一套氫燃料系統，包含3個儲氫罐、1顆燃料電池、1個1.24kWh鋰離子電池與一具後置電動馬達，綜效馬力可輸出182ps/30.6kgm（此為日規Mirai數據）；至於油電動力部分，由於原廠也尚未公布Crown Sedan的規格數據，因此目前不確定會搭載2.5升Hybrid或2.4升渦輪Hybrid。

全新Toyota Crown Sedan現身於2023東京移動展。（記者趙駿宏／攝影）

全新Toyota Crown Sedan現身於2023東京移動展。（記者趙駿宏／攝影）

全新Toyota Crown Sedan車長為5030mm、車寬1890mm、車高1470mm、軸距3000mm，值得注意的是，其他Crown衍生出的車型就只有Crown Sedan為「後驅」架構平台製成，在某種意義上，Crown Sedan似乎是代表著日本原先舊有的Crown，使得全新Crown Sedan的定位或許會較車系另三款版本來得更尊爵。且現在更傳出日本當地要購買Crown Sedan的消費者得先符合原廠提出的條件，其中一點為必須是Crown現有或曾經的車主，不論真偽如何，待原廠發布上市消息後也許就能佐證此事。

全新Toyota Crown Sedan現身於2023東京移動展。（記者趙駿宏／攝影）

全新Toyota Crown Sedan現身於2023東京移動展。（記者趙駿宏／攝影）