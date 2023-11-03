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全新BMW X2 M35i xDrive 在美國最長的Rebelle拉力賽秀性能

記者趙駿宏／綜合報導
BMW X2 M35i Rebelle拉力賽式樣。（圖：取材自BMW）
BMW X2 M35i Rebelle拉力賽式樣。（圖：取材自BMW）

在上個月推出的第二代BMW X2憑藉著煥然一新的外觀設計，以及先進的座艙科技，馬上就獲得許多車迷的青睞。而BMW也為了讓X2有更多曝光的機會，在Rebelle拉力賽中派出X2 M35i參賽，讓大家看一看新X2的英姿。

雖然BMW派出X2來參加拉力賽，但在車身基礎上X2仍然是依公路行駛為主的設定，必須針對越野任務進行些微修改才能安全完賽。首先換上了Falken Wildpeak全地形輪胎、Rotiform ZMO-M輪圈和帶有防滑板的車身底部保護板。

BMW X2 M35i Rebelle拉力賽式樣。（圖：取材自BMW）
BMW X2 M35i Rebelle拉力賽式樣。（圖：取材自BMW）

車身上裝配了Thule車頂架與六盞探照燈，且這輛X2 M35i擁有車漆保護膜，採用Frozen Portimao Blue消光藍色。此外，還配備了M Performance配件目錄中的拖車帶，並在行李廂配備了備胎架、Smittybilt越野工具箱和配件以及 TerraTrip外部里程表。

BMW X2 M35i Rebelle拉力賽式樣。（圖：取材自BMW）
BMW X2 M35i Rebelle拉力賽式樣。（圖：取材自BMW）

Rebelle Rally是美國最長的越野拉力賽，為期八天的比賽從猛獁湖的猛獁山度假村開始，到墨西哥邊境附近的帝國沙丘結束。這輛2024年BMW X2 M35i必須在加州內華達州沙漠的惡劣條件下完成六個賽段並行駛超過 1300 英里（近2100公里）。

這款BMW X2 M35i參加X-Cross組別的比賽，由Rebecca Donaghe駕駛，Sedona Blinson擔任副駕領航員。今年賽事開始於10月12日，10月21日結束。

左：駕駛Rebecca Donaghe 右：副駕領航員Sedona Blinso...
左：駕駛Rebecca Donaghe 右：副駕領航員Sedona Blinson。（圖：取材自BMW）

還有一點是美規的X2 M35i動力要比歐規版本更大一些。搭載BMW最強的模組化2.0升四缸引擎能輸出317hp馬力（歐規僅300hp），扭力則相同皆為40.8kg-m，標配xDrive四輪傳動系統，0-100km/h加速為5.2秒（歐規5.4秒）。

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