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品牌今年重點好戲 大改款Škoda Superb預告2日登場

記者黃俐嘉／綜合報導
大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）
大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）

10月初才迎來全新第二世代Kodiaq後，Škoda又緊接著將在11月2號正式發表預告多時的大改款Superb。但事實上，新世代Superb與Kodiaq在做為偽裝車時，原廠便揭露了部分車型資訊，而Škoda這次於歐洲時間25日還一併揭曉了大改款Superb的外觀草圖。

大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）
大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）

大改款Škoda Superb將是車系首款採用品牌最新設計語彙Modern Solid的新車，搭配重新設計過的LED矩陣式水晶切割造型頭尾燈，搭配銳利車身線條、簡潔卻又動感的輪廓，創造出可能是車系最後一代「燃油」版的旗艦房車Superb。

大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）
大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）

大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）
大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）

參照先前原廠透露的規格，第四代Škoda Superb同樣維持Fastback、Combi兩種車型，前者車長達4912mm、後者則為4902mm，此外，在增添了改進空氣力學的設計後，原廠表示大改款Superb將會有著較現行版更為優異的風阻係數表現。

至於在內裝部分，由於先前已露出部分座艙的廠圖，可知大改款Škoda Superb除了將換上13吋懸浮式中控螢幕、全新10吋數位儀表、改成置放於方向機柱上的換檔撥桿外，還將採用品牌全新「Škoda Smart Dials」三旋鈕，透過可自訂義功能的三旋鈕，使得大改款Superb可大幅減少實體按鈕的比例。

大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）
大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）

動力編成方面，大改款Škoda Superb將延續現行版小改款時所新增的PHEV車型（Superb iV），搭載結合電動馬達的1.5 TSI，並搭配六速DSG雙離合器變速箱，參考有著密切關聯的大改款Volkswagen Passat Variant PHEV，其入門款動力表現可達到201hp/35.7kgm。其餘動力部分還包括了2.0 TSI、2.0 TDI、1.5 TSI MHEV等，並依據市場需求不同給予不一樣的動力車型。

大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）
大改款Škoda Superb預告11月2日正式發表。（取材自Škoda）

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