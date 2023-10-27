提升低溫環境充電速度 新年式日規Toyota bZ4X、Subaru Solterra發布

2024年式日規Subaru Solterra。（記者趙駿宏／攝影）

Toyota 與Sabura的純電休旅兄弟車bZ4X、Solterra，在日本 時間25日齊步推出2024年式的改進版車型，並且登上了2023東京移動展中亮相。兩款電動車在新年式車型中的重點，即是為其在低溫 環境下，得以提升充電速度；而bZ4X另外多了些許配備，Solterra方面則是獲得了更全面的安全套件。

2024年式日規Toyota bZ4X。（取材自Toyota）

據原廠提供的資訊顯示，新年式Toyota bZ4X與Subaru Solterra雖然仍配置71.4kWh鋰電池組，但原廠為電池組在低溫環境下提升了預熱能力，當使用90kW輸出功率的充電器在-10°C環境下為車輛充電時，可以較過往縮短約30%的充電時間，而相關的充電資訊也加入到儀表板顯示資訊中，如當前剩餘電量要充至80%電量的所需花費時間。

2024年式日規Toyota bZ4X。（取材自Toyota）

此外，Toyota表示，新年式bZ4X在啟用Eco模式後可以獲得更優異的續航里程，因為系統在啟動後可以針對如車輛的加熱座椅與方向盤、空調等配備進行耗電量調節，有助於改善電力消耗，藉此延長車輛的續航力。另外，入門G版還標配了18吋鋁圈、4眼LED大燈、12.3吋高畫質中控螢幕；頂規Z車型則將加熱後座、8向電動調整前排座椅與黑色輪拱新增為標配項目。

2024年式日規Toyota bZ4X。（取材自Toyota）

至於2024年式Subaru Solterra為Subaru Safety Sense安全系統做了改善，如進階駕駛壅塞輔助系統、車道變換輔助系統、具備防撞功能的前方交通警示系統，以及當後方車輛接近警告時，會同步閃雙黃燈警示車輛，並且加入二次碰撞防護機制。另外，新年式日規Solterra還導入了全新橢圓形方向盤，原廠表示除了提升高級運動感外，同時亦能更清楚看見儀表上所顯示的內容。

2024年式日規Subaru Solterra。（記者趙駿宏／攝影）

2024年式日規Subaru Solterra。（記者趙駿宏／攝影）

2024年式日規Subaru Solterra。（記者趙駿宏／攝影）

新年式Toyota bZ4X預計11月13日在日本正式發售，售價為前驅版550萬日圓、600萬日圓，四驅版600萬日圓、650萬日圓。

2024年式日規Toyota bZ4X。（取材自Toyota）

而新年式日規Subaru Solterra月販目標為150台，前驅版售價570萬日圓、627萬日圓，四驅版售價則是610萬日圓至715萬日圓間。

2024年式日規Subaru Solterra換上新橢圓形方向盤。（取材自Subaru jp官網）