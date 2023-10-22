終於有休旅選擇 全新Lucid Gravity 11月洛杉磯車展登場

全新Lucid Gravity預告將在洛杉磯車展正式登場。（取材自Lucid Motors）

新創電動車 廠Lucid Motors，在現階段僅有Lucid Air一款純電轎車販售中，又因其定位偏向豪華級距，對於要拓展市場而言實屬艱困，且入門Air Pure RWD後驅版在美國市場便已開出7萬7400美元的起價，更不用說搭載三馬達的高性能「藍寶石」版本Lucid Air Sapphire，其售價來到了24萬9000美元起。

Lucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）

Lucid Motors入門Air Pure RWD後驅版。（取材自Lucid Motors）

即便如此，Lucid仍在加緊腳步準備推出品牌首款純電休旅 ，名為「Gravity」的Lucid純電休旅，在去年11月中旬曾預告即將登場，如今時隔一年，品牌方終於確認這輛全新純電休旅將在11月16日的2023洛杉磯 車展前正式發表。據悉，Lucid Gravity有著五人、六人與七人座的配置，品牌也表示正如Lucid Air重新定義豪華轎車，Lucid Gravity也將會影響豪華品牌的休旅世界，樹立全新一面的基準。

全新Lucid Gravity預告將在洛杉磯車展正式登場。（取材自Lucid Motors）

Lucid Gravity即將在11月中旬揭曉。（取材自Lucid Motors）

不過，原廠並未透露關於Lucid Gravity的性能規格，但有鑑於先前「Sapphire」藍寶石車型問世後，Lucid Motor曾表示未來任何Lucid的新車，其頂規車型都會以Sapphire藍寶石為主。做為參考，搭載三馬達（前1後2）的Lucid Air Sapphire最大馬可爆發出1,234hp，從零加速至96km/h僅需1.89秒即可完成，車輛極速更可達到至330km/h。

Lucid Air Sapphire內裝。（取材自Lucid Motors）

全新Lucid Gravity預告將在洛杉磯車展正式登場。（取材自Lucid Motors）

雖然Lucid Gravity最終規格尚未揭曉，但原廠表示，其將具備雙向充電功能、需選配的拖曳功能、運動化氣壓式懸吊等，且原廠聲稱，Lucid Gravity有望成為市場上風阻係數表現最好的跨界純電休旅！不僅如此，Lucid Gravity也將搭載品牌最新的Glass Cockpit高解析度顯示器，以及新一代、操作更具備直覺性的Lucid UX車載系統。