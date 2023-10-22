我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

終於有休旅選擇 全新Lucid Gravity 11月洛杉磯車展登場

記者黃俐嘉／即時報導
全新Lucid Gravity預告將在洛杉磯車展正式登場。（取材自Lucid Motors）
全新Lucid Gravity預告將在洛杉磯車展正式登場。（取材自Lucid Motors）

新創電動車廠Lucid Motors，在現階段僅有Lucid Air一款純電轎車販售中，又因其定位偏向豪華級距，對於要拓展市場而言實屬艱困，且入門Air Pure RWD後驅版在美國市場便已開出7萬7400美元的起價，更不用說搭載三馬達的高性能「藍寶石」版本Lucid Air Sapphire，其售價來到了24萬9000美元起。

Lucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）
Lucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）

Lucid Motors入門Air Pure RWD後驅版。（取材自Lucid ...
Lucid Motors入門Air Pure RWD後驅版。（取材自Lucid Motors）

即便如此，Lucid仍在加緊腳步準備推出品牌首款純電休旅，名為「Gravity」的Lucid純電休旅，在去年11月中旬曾預告即將登場，如今時隔一年，品牌方終於確認這輛全新純電休旅將在11月16日的2023洛杉磯車展前正式發表。據悉，Lucid Gravity有著五人、六人與七人座的配置，品牌也表示正如Lucid Air重新定義豪華轎車，Lucid Gravity也將會影響豪華品牌的休旅世界，樹立全新一面的基準。

全新Lucid Gravity預告將在洛杉磯車展正式登場。（取材自Lucid M...
全新Lucid Gravity預告將在洛杉磯車展正式登場。（取材自Lucid Motors）

Lucid Gravity即將在11月中旬揭曉。（取材自Lucid Motors...
Lucid Gravity即將在11月中旬揭曉。（取材自Lucid Motors）

不過，原廠並未透露關於Lucid Gravity的性能規格，但有鑑於先前「Sapphire」藍寶石車型問世後，Lucid Motor曾表示未來任何Lucid的新車，其頂規車型都會以Sapphire藍寶石為主。做為參考，搭載三馬達（前1後2）的Lucid Air Sapphire最大馬可爆發出1,234hp，從零加速至96km/h僅需1.89秒即可完成，車輛極速更可達到至330km/h。

Lucid Air Sapphire內裝。（取材自Lucid Motors）
Lucid Air Sapphire內裝。（取材自Lucid Motors）

全新Lucid Gravity預告將在洛杉磯車展正式登場。（取材自Lucid M...
全新Lucid Gravity預告將在洛杉磯車展正式登場。（取材自Lucid Motors）

雖然Lucid Gravity最終規格尚未揭曉，但原廠表示，其將具備雙向充電功能、需選配的拖曳功能、運動化氣壓式懸吊等，且原廠聲稱，Lucid Gravity有望成為市場上風阻係數表現最好的跨界純電休旅！不僅如此，Lucid Gravity也將搭載品牌最新的Glass Cockpit高解析度顯示器，以及新一代、操作更具備直覺性的Lucid UX車載系統。

Lucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）
Lucid Air Sapphire。（取材自Lucid Motors）

休旅 電動車 洛杉磯

上一則

特斯拉股價周線重挫15% 大摩：對電動車廠不是好兆頭

延伸閱讀

馬斯克憂高利率澆熄EV買氣 特斯拉放慢擴大產能步調

馬斯克憂高利率澆熄EV買氣 特斯拉放慢擴大產能步調
永續屋賽／爾灣加大主校區隊 打造屋頂花園

永續屋賽／爾灣加大主校區隊 打造屋頂花園
財經簡訊

財經簡訊
現代汽車2024 Elantra系列轎車升級款 登場

現代汽車2024 Elantra系列轎車升級款 登場

熱門新聞

日產商用車Caravan。（取材自Nissan官網）

車床族免傷腦筋改裝了 日產將推Caravan商用車露營款

2023-10-12 03:03
特斯拉上季財報欠佳，股價隨之大跌，馬斯克身家19日一天就縮水240億美元。 （路透）

果真「自掘墳墓」 特斯拉股價挫跌9% 馬斯克身家一天縮水240億美元

2023-10-20 07:17
Volvo EX30。(取材自Volvo官網)

品牌最便宜電動車 全新Volvo EX30美規售價正式出爐

2023-10-05 02:40
大摩分析師強納斯表示，特斯拉交出令人失望的上季財報，對整個電動車業都不是好消息。 路透

特斯拉股價周線重挫15% 大摩：對電動車廠不是好兆頭

2023-10-21 13:50
特斯拉全輪驅動的MODEL X PLAID在美售價上漲，由89990美元調高到94990美元。（美聯社）

特斯拉MODEL X PLAID在美售價漲了 但馬斯克財富縮水

2023-10-20 00:44
美規Kia EV9。(取材自Kia)

全新Kia EV9美規接受預訂中 電池容量不只99.8kWh可選

2023-10-20 03:35

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機