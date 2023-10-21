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11月才正式發表 全新Volvo EM90豪華MPV提前曝光了

記者黃俐嘉／綜合報導
Volvo EM90豪華純電MPV提前曝光。（取材自中國工信部）
Volvo EM90豪華純電MPV提前曝光。（取材自中國工信部）

自從Volvo宣布將推出品牌首款MPV後，世人便相當期待這輛嶄新作品的現身，而原廠也於近期確認定名為EM90的豪華MPV將在11月12日揭曉，不過在此之前，這輛全新車款已經先透過中國工信部的送審資料曝光了。

全新Volvo EM90純電MPV預告11月12日正式發表。（取材自Volvo）
全新Volvo EM90純電MPV預告11月12日正式發表。（取材自Volvo）

以極氪Zeekr 009為建構基礎的全新Volvo EM90，從中國工信部的資訊顯示，其車長5206mm、車寬2024mm、車高1859mm、軸距3205mm，與Zeekr 009的尺碼相差無幾。而外觀部分，可以見到Volvo EM90與Zeekr 009截然不同的面貌，Volvo EM90車頭將內燃機的水箱護罩改以封閉式呈現（但上頭有著可能會發光的小洞），左右兩側仍是品牌標誌、辨識度極高的雷神之鎚LED日行燈；車尾輪廓也與Zeekr 009大不相同，除了將車牌上方置中的品牌名換上「VOLVO」外，EM90更以鍍鉻飾條將其連至左右兩側十字造型尾燈，而鋁圈部分則依車型不同有著19吋或20吋的選擇。

Volvo EM90豪華純電MPV提前曝光。（取材自中國工信部）
Volvo EM90豪華純電MPV提前曝光。（取材自中國工信部）

Volvo EM90豪華純電MPV提前曝光。（取材自中國工信部）
Volvo EM90豪華純電MPV提前曝光。（取材自中國工信部）

不過，此次中國工信部流出的資訊並未包括內裝式樣，但估計內部將會有相當豪華的座艙套件（如六人座）與高科技配備佐以使用。另外，有鑑於EM90與極氪009的密切關聯，Volvo首款MPV亦是建構在吉利汽車集團下的SEA底盤平台，不過與雙馬達配置的Zeekr 009不同，Volvo為單馬達的後驅設定，具備200kW（268hp）的動力輸出，而車輛極速則是被限制在180km/h。

Volvo EM90即將在11月12日發表。（取材自Volvo）
Volvo EM90即將在11月12日發表。（取材自Volvo）

至於電池部分，Volvo EM90將搭載CATL寧德時代的NMC三元鋰電池（鎳錳鈷），容量與Zeekr 009標準車型相同為116kWh，根據CLTP標準測試後可得到約702公里的最大續航距離，但EM90為單馬達車型，或許將有著比Zeekr 009更出色的續航表現。不過，Volvo EM90在未來上市後，可能會推出搭載寧德時代麒麟電池的版本，其容量增加至140kWh，在CLTP標準之下擁有最大續航距離約822公里。

Zeekr 009。（取材自極氪汽車）
Zeekr 009。（取材自極氪汽車）

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