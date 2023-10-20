全新Kia EV9美規接受預訂中 電池容量不只99.8kWh可選

美規Kia EV9。(取材自Kia)

Kia今年最重要的純電作品莫過於在2023首爾移動車展中發表的全新EV9，代表品牌當前旗艦純電車款的Kia EV9，除了正在自家南韓市場熱烈販售中，美規車型也公布了相關規格與售價資訊，並於10月16日起正式開放預訂。於11月27日前下訂之顧客，還能獲得三年免費的Kia Maintenance Plan顧客關懷服務，且所有購買或租賃EV9的消費者還能得到一年份Electrify America充電商的1000kWh充電優惠。

美規Kia EV9共分為Light RWD 5萬4900美元、Light Long Range RWD 5萬9200美元、Wind e-AWD 6萬3900美元、Land e-AWD 6萬9900美元與GT-Line e-AWD 7萬3900美元等共五種車型選擇，由車型名稱便可知道美規EV9提供兩款後驅與三種四驅版本。其中，頂規的GT-Line售價不論是在韓國、美國或英國，皆是突破6萬美元的價格，尤其在英國市場的EV9 GT-Line七人座車型更是突破9萬。

美規Kia EV9 GT-Line。(取材自Kia)

值得注意的是，相較於韓版或英規車型電池容量皆為99.8kWh鋰電池組，美規入門Light RWD車型反倒是搭載了電池容量較小的76.1kWh鋰電池組，儘管續航里程較配置99.8kWh鋰電池組的Light Long Range下降到了223英里（約359公里），但入手門檻也因此有所降低。入門Light RWD車型最大馬力為215hp/35.7kgm，至於Light Long Range RWD最大馬力則為201hp/35.7kgm，最大續航距離可達300英里（約483公里）。

美規Kia EV9。(取材自Kia)

至於其餘三種四驅車型則一律配置容量99.8kWh鋰電池組，Wind、Land、GT-Line三車型最大續航距離依序為270英里（約435公里）、253英里（約407公里）、243英里（約391公里）；動力輸出方面，Kia EV9 Wind與Land車型最大馬力皆為379hp/61.2kgm，EV9 GT-Line最大馬力則稍微升至379hp/71.3kgm。

美規Kia EV9 GT-Line。(取材自Kia)

另外，美規Kia EV9當然也因建構於E-GMP底盤的緣故，使這輛旗艦純電休旅 支援了800V電能系統架構，在透過最高350kW輸出功率的DC快充系統充電，則可在24分鐘內將電量從10%補充至80%。而Light RWD車型因為電池容量縮減的關係，使得10%至80%的快充時間小幅縮減到了20分鐘。

美規Kia EV9。(取材自Kia)

美規Kia EV9標配雙12.3吋數位儀表與中控螢幕，特別的是，兩具螢幕中間還擠身5吋的冷暖空調控制螢幕；其餘標配項目還包括電動駕駛座椅附八段調整功能（GT-Line還有ERGO按摩功能、電動腿靠）、加熱通風前排座椅、第二排一鍵傾倒座椅、六組USB Type-C插槽、手機無線充電板等。而GT-Line車型除了獨享專屬外觀設計與部件外，還額外標配了HUD抬頭顯示器、六人座設定、電動副駕駛座椅附八段調整（另有兩段腰靠與兩段腿靠調整﹚、14支揚聲器的Meridian高級音響系統等。

美規Kia EV9使用方向機柱上的換檔撥桿，增加中船的置物空間。(取材自Kia)

美規Kia EV9預計會在2023年底開始陸續交車，且品牌第一款美國製電動車 就是選擇這款大型旗艦純電休旅，表訂的量產時間將落在2024年後，廠區當然就是選在Kia位於喬治亞州 西點的工廠。