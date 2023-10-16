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第3季全球發表45款新車 現代集團最強勢、中國占了一半

記者陳威任／即時報導
今年7月至9月期間，全球汽車產業推出了45款新車。（美聯社）
今年7月至9月期間，全球汽車產業推出了45款新車。（美聯社）

晶片短缺陰霾漸漸好轉後，新車推出速度恢復正常，今年7月至9月期間，全球汽車產業推出了45款新車，這個數字是排除輕型商用車、但包含皮卡車在內，統計包括在中國、日本南韓、美國、歐洲、印度和其他新興市場推出的車輛，但不包括伊朗汽車市場。

儘管全球新車銷售成長放緩，但該產業似乎相當繁忙。 除了第三季推出的45款新車型之外，過去六個月推出了 90款新車型，許多是電動車，但也不乏內燃機動力車款。其中在第三季推出45款新車之中，中國就有超過一半的23台，這進一步證實了中國汽車工業的強勁推動力，這些新車中的相當一部分可能會在未來幾個月內抵達其他地區市場。

其他發表新車則來自歐洲、美國、南韓和日本。在歐洲，共發表了11款新車，其中5款來自德國品牌，3款來自英國品牌，2款來自法國，以及一款來自義大利的新車型。日本製造商推出了五款新車型，南韓則推出了四款新車型。美國製造商僅推出了兩款新車型。

現代集團是同期推出新車數量最多的汽車製造商。除了可以看到更加硬派的第五代Hyundai Santa Fe推出、還有將在墨西哥為新興市場生產的Kia K3以及作為Sportage純電替代品的Kia EV5，另外還有Genesis GV80 Coupe全新跑旅版本。

接下來，賓士將在此期間推出三款新車，特別是第二代AMG GT、CLE Coupe和CLE Cabriolet。 同時，在中國，多個品牌推出了三款新車型。 其中包括吉利、一汽和中國最具活力製造商之一的比亞迪BYD。 12家汽車製造商展示了兩款新車型，其中5家汽車製造商展示了一款新車。

南韓 日本 新興市場

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