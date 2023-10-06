「棕熊再進化」大改款Škoda Kodiaq發表 首度擁PHEV插電動力

大改款第二代Škoda Kodiaq正式發表。（取材自Škoda）

日前才達成品牌第300萬輛休旅 下線里程碑的捷克車廠Škoda，終於在歐洲時間4日於德國 柏林揭露了全新第二世代的Kodiaq大型休旅。由於Kodiaq不僅為品牌「熊熊家族」之首，更是Škoda當前最暢銷的休旅車型，可見這輛旗艦休旅對於品牌的重要性；而透過第二代揭開序幕後，也看出Škoda對於未來品牌電動化的最新布局。

大改款第二代Škoda Kodiaq Sportline。（取材自Škoda）

雖然Škoda在大改款Kodaiq發表前已經陸續揭露了動力規格與內裝部份資訊，但實車外觀則是直到發表當下才正式公開。第二代Škoda Kodiaq在一些輪廓下仍是有點前代車型的味道，但因為使用了最新的「Modern Solid」設計語彙，使得大改款Kodiaq在車頭與車尾處則彷彿換了張全新臉龐。

大改款第二代Škoda Kodiaq。（取材自Škoda）

如車頭換上了全新設計的2D扁平化廠徽、開口放大的前進氣口、全新設計的水箱格柵並搭配水平燈條（有點像Enyaq iV，但Kodiaq的燈條沒有連在一起，而是以虛線般的樣貌呈現）、具品牌象徵性的水晶切割第二代TOP LED矩陣式頭尾燈組（營造出3D感且四眼頭燈）、具備寬闊後下分流器的後保桿設計、串聯寬扁C字型尾燈的貫穿式設計、20吋空氣力學鋁圈（依車型不同而有著17吋至20吋的選擇）。

大改款第二代Škoda Kodiaq外觀細節。（取材自Škoda）

大改款第二代Škoda Kodiaq除了提供七人座車型外，亦有五人座版本可選擇。（取材自Škoda）

車身尺碼部分，大改款Škoda Kodiaq車長4758mm、車寬1864mm、車高1659mm、軸距2791mm，與上代相比車長增加了61mm，但車高則稍降了點，再加上車身上多了些提升空氣力學的設計，使得這輛新世代旗艦休旅風阻係數有著0.282Cd值的表現；另外，七人座車型中第三排座椅的頭部空間也較現行版增加了15mm達到920mm。

大改款第二代Škoda Kodiaq車長4,758mm、車寬1,864mm、車高1,659mm、軸距2,791mm。（取材自Škoda）

在尺碼稍有變化之下，行李箱容量亦有所提升，五人座車型在一般情況下多了75公升來到910公升，若將後排座椅全數倒下，則能一舉增加至2105公升、與現行版相比多了40公升；至於七人座版本在三排座椅未傾倒的一般狀況下，便已多了70公升來到340公升，若是將二、三排座椅全數傾倒後，七人座車型的行李箱容量則增加到了2035公升，較現行版增加了30公升。

大改款第二代Škoda Kodiaq五人座車將後排座椅全數倒下，行李箱容量一舉增加至2,105公升，與現行版相比多了40公升。（取材自Škoda）

內裝部分也是此次大改款Škoda Kodiaq的重點之一，包括換上13吋超大中控懸浮式螢幕（對比現世代真的是變超大），另外還有10吋數位儀表、改成置放於方向機柱上的換檔撥桿，以及減少大量實體按鈕的中船。不過話雖如此，Škoda其實是使用了一項名為「Škoda Smart Dials」三旋鈕新設計來減少實體按鈕的比例，而這也是品牌新車首度使用這項功能。

大改款第二代Škoda Kodiaq。（取材自Škoda）

全新Škoda Kodiaq iV內裝。（取材自Škoda）

這三顆位在中控台下方的旋鈕，每個旋鈕上都有約1.25吋的顯示螢幕，駕駛側與副駕駛側旋鈕可調整溫度、加熱通風座椅強度。至於可自定義化的中間旋鈕則可調整風速（預設）、風向、影音娛樂系統音量（預設）、駕駛模式（預設）、地圖放大或縮小、智慧空調等六個功能，使用者最多可設定四個功能來藉由中間旋鈕進行切換。如此一來，駕駛或副駕駛就可以不必再透過中控螢幕的細項，來為車內部份功能進行調整。

大改款第二代Škoda Kodiaq內裝。（取材自Škoda）

大改款第二代Škoda Kodiaq配置13吋懸浮式中控螢幕。（取材自Škoda）

至於在動力部分，相較於現行版在發表小改款後未新增複合式動力系統，建構在MQB Evo底盤平台上的第二代Škoda Kodiaq，不僅針對其1.5 TSI動力車型配置了MHEV輕油電系統，更首度為車系導入了Plug-in Hybrid插電式油電混合動力的「Kodiaq iV」。這具首度使用於Škoda Kodaiq中的插電式油電混合系統，是以1.5 TSI Evo2引擎結合單馬達而成的PHEV車型，搭配六速DSG雙離合器變速箱，綜效馬力可輸出201hp/35.7kgm；而其所配置的25.7kWh鋰電池組，據原廠提供的資訊顯示，Kodiaq iV以純電模式行駛下最大續航距離可達到100公里。

大改款第二代Škoda Kodiaq首度提供PHEV的「Kodiaq iV」版本。（取材自Škoda）

全新Škoda Kodiaq iV插電式油電混合動力版本。（取材自Škoda）

而Škoda Kodiaq iV插電板在充電的部分支援AC與DC兩種系統，使用11kW輸出功率的AC慢充時，需花費約兩個半小時的時間，方能將電量自0%充至滿電100%，但若透過最高可支援功率50kW的DC快充系統，則僅需25分鐘就能將電量從10%補充至80%。

即便是在電動化的驅使下，Škoda仍有為大改款Kodiaq提供內燃機動力，而這還包括了結合七速DSG雙離合器變速箱的2.0 TDI柴油渦輪引擎。並且有前驅（147hp/36.7kgm）與四驅（190hp/40.8kgm）兩種車型可選擇。至於汽油車型也區分為前述所提及的1.5 TSI MHEV（147hp/25.5kgm）與搭配4x4四輪驅動系統的2.0 TSI（201hp/32.6kgm），而汽油動力同樣是搭配七速DSG雙離合器變速箱。

Škoda Kodiaq目前已在全世界共約60個國家中販售，原廠期望新一代Kodiaq能夠複製、甚至是超越現行版的銷量成績單，為Škoda再次投入大量銷售助益，而這輛大改款旗艦休旅預計會在2024年2月開始於英國市場銷售，但交付時間是訂在6月份。

另一方面，Škoda在年初所發布的電動車 計畫中，其中一輛目前名為「Space」的純電休旅，將是基於Vision 7S Concept概念休旅作為打造，採用七人座設定並同樣會換上品牌Modern Solid新設計語彙，其量產版車格預計將與第二代Kodiaq雷同。