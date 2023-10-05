品牌最便宜電動車 全新Volvo EX30美規售價正式出爐

Volvo EX30。(取材自Volvo官網)

備受期待的Volvo純電小休旅 EX30在今年6月初於義大利 米蘭正式發表後，海外市場的售價資訊也緊接著揭曉。在發表前已先被自家執行長Jim Rowan暗示是品牌未來最易入手的純電休旅，這句話在EX30問世後所揭露的歐規價格，便可證明執行長所言不假，再加上近日美規售價也正式公布，Volvo確實在努力拉進自家純電車售價與現存燃油車的距離。

提供單馬達後驅與雙馬達四驅兩種動力版本的美規Volvo EX30，各自有著Core、Plus、Ultra三種與Plus、Ultra兩種車型。最入門的單馬達Volvo EX30 Core售價包含目的地費用是34,950美元，相較於原本擔當品牌入門純電休旅的XC40 Recharge還要便宜，其在美國售價已經達到了53,550美元！更重要的是，即便是雙馬達Volvo EX30頂規的Ultra車型，售價包含目的地費用也僅自46,600美元起。

Volvo EX30單馬達後驅版本最大馬力可輸出268hp/35kgm，至於雙馬達四驅版本的最大馬力則增加到了422hp/55.4kgm，從靜止加速到100km/h僅需3.4秒，儼然是品牌史上最快的Volvo代表！儘管EX30在發布當時有兩種電池容量可選擇，不過美規部分透過Volvo Cars USA官網只見到69kWh的版本，其在經過歐洲WLTP標準測試之下，擁有最高480公里的續航里程；而在美國市場若是透過功率153kW輸出的DC快充系統（CCS2），可在26.5分鐘左右將電量從10%補充至80%。

美規Volvo EX30另有Moss Yellow、Cloud Blue、Vapour Grey、Crystal White、Onyx Black等五種車身塗裝，以及Mist、Pine、Indigo、Breeze等四種內裝式樣可選；至於車載系統部分皆是全車系標配Goolge系統，同時也支援Apple CarPlay與Android Auto智慧型手機 連接功能，高階車型還有最新一代的Pilot Assist、360度環景等配備。目前美國消費者可透過官網並支付500美元的訂金，即可下訂這輛全新入門純電休旅，Volvo表示目前已下單的車主將會盡快於2024年初開始交付。