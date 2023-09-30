有著發光鼻孔的縮小版X4 大改款BMW X2小跑旅預告發表

大改款BMW X2預告發表。(取材自BMW臉書)

原本一直傳出可能沒有下一代車型的BMW X2，所幸在偽裝測試車出沒後，直接粉碎停產的傳言，再加上BMW似乎更想讓油與電共存在市場上，一邊加速電動化之際，也正努力維繫品牌燃油車的生命，或許因為如此才讓X2續存。且第二代車型除了保有原本的PHEV插電版本外，還將推出全新iX2純電動力！

BMW日前在自家官方社群軟體上張貼了一支僅短短7秒的預告剪影，從剪影中的輪廓可以見到新世代X2如偽裝車般的跑旅車型，與現行高腳掀背車風格大相逕挺，甚至也可以說大改款X2就像是台縮小版的X4！值得注意的是，自從第三代BMW G06 X6發行後，原廠更推出史上首個發光鼻孔的選配項目，而這項設計似乎也將運用到大改款BMW X2之上，因為在預告影片中也有著發光鼻頭框！

由於第二代X2與新世代U11 X1有著極密切關連，因此原廠代號U10的第二代BMW X2也將如同U11 X1，推出車系史上首款純電版本iX2，這輛純電休旅 未來也將與BMW iX1一同在BMW位於德國 Regensburg的工廠進行大規模量產作業。值得注意的是，該工廠不僅可同時生產內燃機、PHEV、純電等三種動力模式，就連電動車 所使用的高壓電池亦可在Regensburg廠區製成，擁有相當靈活性的生產能力。

據悉，預計在今年底前發表與量產的全新BMW iX2，首波主打車型將由iX2 xDrive30擔綱，其分別在前後軸各配置一具電動馬達，藉由四輪驅動的輔助下，最大馬力可輸出308hp/50.4kgm；儘管電池容量仍是未知數，但參照iX1身上的64.7kWh組，滿電情況下在經過歐洲WLTP測試之後，最遠可跑413公里至438公里。另外，大改款X2也將續推燃油版本，預期高規車型亦將如同X1推出M35i xDrive版本。

儘管原廠釋出了預告發表短片，但BMW僅以「Coming Soon」作為註解，並未明確提示何時才能見到這輛大改款休旅，外媒猜測BMW最快會在今年底前公開新世代X2以及全新純電跑旅iX2。