瞄準雙B級距 全新Genesis GV80 Coupe豪華跑旅正式發表

Genesis GV80 Coupe。（取材自Genesis）

作為韓系豪華品牌Genesis的休旅 始祖，GV80自2020年1月問世以來，已經在全球累積積了超過17萬輛的成績；而原廠在時隔3年9個月後，於27日正式揭曉了其小改款車型，並且帶來了Genesis最新車型，同時也是品牌在2015年自Hyundai旗下獨立門戶後的第八款全新車款。

Genesis GV80 Coupe。（取材自Genesis）

一如在今年紐約車展亮相概念車時所言，全新豪華跑旅Genesis GV80藉由小改款標準版GV80（GV80 SUV ）的發行一併推出，以Coupe-SUV的跑旅身形問世，不論是在自家南韓 或是海外市場，顯然就是瞄準BMW與Mercedes-Benz的德系跑旅而來。外觀方面，Genesis GV80在小改款前後並未有明顯的差異，但原廠在Quad Lamp四頭燈的部分改採MLA微透鏡陣列技術（Micro Lens Array），並且在五邊形盾型Crest Grille水箱護罩上，將原有的G-Matrix菱格紋元素採用雙層配置，讓整體視覺感受更為動感且具備了高性能的形象。

小改款Genesis GV80仍提供了五人、六人或七人座的配置。（取材自Genesis）

Genesis GV80 Coupe。（取材自Genesis）

而Genesis GV80 Coupe如同小改款GV80，更新前葉子板上的平行鍍鉻飾條，採用全新設計的20吋或22吋鋁圈，部分車身下緣的配件則使用黑色高光澤烤漆增添了豪華感。在車身尺碼的部分，根據原廠提供的資訊所示，GV80的規格與小改款前相同，至於GV80 Coupe則因為是跑旅身形的緣故，因而與標準版有所小差異，其車長4965mm（+20mm）、車寬1975mm、車高1715mm（-5mm）、軸距2955mm。

Genesis GV80 Coupe。（取材自Genesis）

小改款Genesis GV80。（取材自Genesis）

在座艙部分，全新Genesis GV80 Coupe依舊維持了品牌針對車室所賦予的「the beauty of white space」概念，呈現南韓優雅的建築哲學氣息。小改款Genesis GV80內裝的變化就不若外觀相差無幾，小改款版本與GV80 Coupe皆換上了全新27吋、結合數位儀表與中控的一體成形螢幕，而螢幕下方的長條冷氣出風口造型，與Hyundai當前推出的新車設計有些雷同。至於中控台下方依舊是放置了冷暖空調觸控面板，不過小改款後的介面變得更為高級精緻。

小改款Genesis GV80內裝造型稍微有些變動。（取材自Genesis）

Genesis GV80 Coupe內裝。（取材自Genesis）

Genesis GV80座艙藉由小改款車型的問世進行了更新。（取材自Genesis）

針對Genesis GV80 Coupe的部分，原廠為其改搭D字型專屬運動化方向盤、碳纖維紋路的時尚飾板、金屬油門煞車踏板、專屬圖案與縫線的皮革座椅等。其他配備還包括獨立全自動空調、Genesis Digital Key 2、車內指紋認證系統、內有紫外線殺菌功能的中控台扶手置物箱、車內空氣清淨與芳香系統、加熱中央扶手、第二排加熱通風座椅與電動調整功能、車內數位後視鏡、Build-in Cam 2、Bang & Olufsen音響系統等，同時還新增了OTA雲端更新功能。

Genesis GV80藉由小改款車型的問世，將數位儀表與中控整合為一具27吋的大螢幕。（取材自Genesis）

小改款Genesis GV80仍提供了五人、六人或七人座的配置。（取材自Genesis）

Genesis GV80 Coupe內裝。（取材自Genesis）

動力方面雖然乍看之下與小改款前沒有太多差異，但Genesis GV80透過小改款的發行，全面取消了先前的3.0升直列六缸渦輪柴油引擎，因此包括Coupe跑旅版本，現階段僅有2.5T（300hp/43kgm）、3.5T（375hp/54kgm）等兩具T-GDi汽油渦輪引擎。

小改款Genesis GV80。（取材自Genesis）

其中，全新Genesis GV80 Coupe更新增一具結合48V輕油電系統的3.5升渦輪增壓V6引擎（繼大改款G90後Genesis第二款有48V的新車），使其最大馬力可達到409hp/56kgm，相較既有的3.5T引擎多了34hp馬力，而不論是何種動力車型，GV80與GV80 Coupe皆是搭配八速自排變速箱。

Genesis GV80 Coupe。（取材自Genesis）

一如品牌傳統，小改款Genesis GV80與全新GV80 Coupe依然是款縱置後驅平台的旗艦休旅，並在後軸配置了e-LSD電子差速器，為各種地形和駕駛模式提供最適當的動力分配。且如同新世代G90，GV80藉由小改款的推行為車系導入了「附有道路預覽的電子懸吊控制系統」(Preview-ECS)，其藉由前置的ADAS攝像鏡頭以及識別前方路況的導航信息，系統會自動偵測行駛路況進而調整懸吊設定，以提供乘客最佳的乘坐舒適性。

小改款Genesis GV80。 （取材自Genesis）

安全配備部分，Genesis GV80全車系配置十具輔助氣囊，並導入多項主動式安全系統，如包括FCA前方碰撞警示系統 (含行人、單車騎士、路口辨識)、BCA盲點偵測防撞系統、BVM盲區圖像監測系統、LFA車道偏移輔助系統、LKA車道維持輔助系統、RCCA後方交通警示系統、DAW駕駛疲勞警示、PCA駐車防撞警示系統、HDA II高速公路駕駛輔助系統、SVM環景顯示系統、SEA乘員安全輔助系統、ROA後座乘客警示系統、RSPA遠端智能停車、HBA智能遠光燈等。

小改款Genesis GV80。（取材自Genesis）

小改款Genesis GV80與全新Genesis GV80 Coupe將於10月11日率先在自家南韓市場販售，屆時更詳細的車型售價資訊才會公開，在此之前，Genesis將作為今年第28屆釜山國際電影節的專用坐駕，而這兩款新旗艦休旅亦會出席參與這場盛宴。