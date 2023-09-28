我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無視政府關門 共和黨寧背罵名 極右眾議員恐採「焦土策略」

被社安局當死者 她遭退學解雇…16年了還沒「生還」

開車真的就像開船？比亞迪「仰望U8」大秀涉水功能

記者陳威任／即時報導
仰望豪華休旅U8。 （取材自仰望官網）
仰望豪華休旅U8。 （取材自仰望官網）

仰望U8秀出強大涉水能力。（影片截圖）
仰望U8秀出強大涉水能力。（影片截圖）

有些人會把底盤不穩、開起來搖晃感明顯的車稱作「開船」，但中國品牌比亞迪BYD的高端品牌仰望，透過旗下豪華休旅U8告訴我們，什麼叫做「開車真的像開船」。透過影片可以發現，U8即使行駛在深水區域，車款不僅不會沉沒，還能繼續前進和轉向。

這款著眼於挑戰Range Rover及賓士G-Class等硬派車款的仰望U8，是一款大型增程電動SUV，其中有兩項令人印象深刻的功能：分別是全地形原地掉頭及在緊急情況下保持漂浮和涉水的能力。

U8由四台電動馬達提供動力，這些電動馬達組合起來可為車輪提供1184馬力（880kW最大功率，零百加速最快3.6秒），由於每個車輪均由獨立馬達提供動力，因此它們都可以向不同的方向轉動，使SUV能夠原地轉向。

這項功能最近在一段影片中得到了展示，展示了U8在原地進行緩慢的360度旋轉。逐漸旋轉使其看起來像是在轉盤上，儘管在操作過程中存在一些明顯的抖動，但對於進行越野或地形挑戰活動時，效果將會是十分實用的。

仰望豪華休旅U8。 （取材自仰望官網）
仰望豪華休旅U8。 （取材自仰望官網）

此外，作為越野車，它還可以應對深水涉水。基於整車及核心零部件的密封性優勢，配合強大的控制能力，仰望U8豪華版可實現30分鐘內浮水，依然保持姿態穩定，並可實現車輛前進及方向控制，幫助用戶迅速脫險。

仰望豪華休旅U8。 （取材自仰望官網）
仰望豪華休旅U8。 （取材自仰望官網）

仰望U8豪華版搭載插電式混合動力係統，配合易四方技術平臺，CLTC綜合續航裏程達1000km，充分滿足用戶戶外出行長續航需求。支援高達110kW的直流快充，30%至80%充電最快僅需18分鐘，在緊急情況下及時高效補電。仰望U8豪華版最大功率達6kW的對外放電功能，保證戶外供能安全。

然而，如果涉水深度已經超出了允許範圍，U8會提供特殊的應急浮水模式來保護自己。利用車載感應器，它將自動升高懸吊、關閉引擎、將內部空氣調節系統切換到再循環模式、關閉車窗並打開天窗，為乘員提供緊急逃生路線。 仰望聲稱，在這種模式下，U8 可以保持漂浮長達30分鐘，並且只需旋轉車輪即可1.8英里/小時（3公里/小時）的速度前進。

來源：CarNewsChina

SUV 休旅

上一則

特斯拉上海廠導入一體化壓鑄2.0讓成本降40%

延伸閱讀

看好人口、經濟潛力 比亞迪擬赴墨西哥蓋新廠

看好人口、經濟潛力 比亞迪擬赴墨西哥蓋新廠
比亞迪在日本為何賣不好？日人更愛這款不到1.7萬小EV

比亞迪在日本為何賣不好？日人更愛這款不到1.7萬小EV
歐盟查電動車補貼 比亞迪台鏈警戒

歐盟查電動車補貼 比亞迪台鏈警戒
比亞迪同級別競爭車型 成本比特斯拉少15%

比亞迪同級別競爭車型 成本比特斯拉少15%

熱門新聞

日產的輕型電動車Sakura在日本推出以來，已成暢銷車款。（Getty Images）

比亞迪在日本為何賣不好？日人更愛這款不到1.7萬小EV

2023-09-20 00:55
福特汽車宣布，暫停興建投資35億美元在密西根州打造的一座電動車電池廠。（美聯社）

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

2023-09-25 22:30
特斯拉雖然締造亮眼成績，但接下來也面臨許多可預期的挑戰。（路透）

持續穩坐純電時代的領頭羊？特斯拉將面臨5大挑戰

2023-09-24 02:20
（取材自INEOS Grenadier）

美將成最大市場 INEOS Grenadier生產美規車 11月供貨

2023-09-27 03:20
豐田也正苦拚提升EV生產效率。（路透）

豐田也展示一體式壓鑄技術 拚EV生產效率 苦追特斯拉

2023-09-19 01:26
特斯拉上海超級工廠日前成功導入一體化壓鑄技術2.0版，將特斯拉Model Y車型的後底板總成系統成功採用一體化壓鑄技術實現快速鑄型。（路透）

特斯拉上海廠導入一體化壓鑄2.0讓成本降40%

2023-09-27 15:35

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看