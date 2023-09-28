開車真的就像開船？比亞迪「仰望U8」大秀涉水功能

仰望豪華休旅U8。 （取材自仰望官網）

仰望U8秀出強大涉水能力。（影片截圖）

有些人會把底盤不穩、開起來搖晃感明顯的車稱作「開船」，但中國品牌比亞迪BYD的高端品牌仰望，透過旗下豪華休旅 U8告訴我們，什麼叫做「開車真的像開船」。透過影片可以發現，U8即使行駛在深水區域，車款不僅不會沉沒，還能繼續前進和轉向。

這款著眼於挑戰Range Rover及賓士G-Class等硬派車款的仰望U8，是一款大型增程電動SUV ，其中有兩項令人印象深刻的功能：分別是全地形原地掉頭及在緊急情況下保持漂浮和涉水的能力。

U8由四台電動馬達提供動力，這些電動馬達組合起來可為車輪提供1184馬力（880kW最大功率，零百加速最快3.6秒），由於每個車輪均由獨立馬達提供動力，因此它們都可以向不同的方向轉動，使SUV能夠原地轉向。

這項功能最近在一段影片中得到了展示，展示了U8在原地進行緩慢的360度旋轉。逐漸旋轉使其看起來像是在轉盤上，儘管在操作過程中存在一些明顯的抖動，但對於進行越野或地形挑戰活動時，效果將會是十分實用的。

仰望豪華休旅U8。 （取材自仰望官網）

此外，作為越野車，它還可以應對深水涉水。基於整車及核心零部件的密封性優勢，配合強大的控制能力，仰望U8豪華版可實現30分鐘內浮水，依然保持姿態穩定，並可實現車輛前進及方向控制，幫助用戶迅速脫險。

仰望豪華休旅U8。 （取材自仰望官網）

仰望U8豪華版搭載插電式混合動力係統，配合易四方技術平臺，CLTC綜合續航裏程達1000km，充分滿足用戶戶外出行長續航需求。支援高達110kW的直流快充，30%至80%充電最快僅需18分鐘，在緊急情況下及時高效補電。仰望U8豪華版最大功率達6kW的對外放電功能，保證戶外供能安全。

然而，如果涉水深度已經超出了允許範圍，U8會提供特殊的應急浮水模式來保護自己。利用車載感應器，它將自動升高懸吊、關閉引擎、將內部空氣調節系統切換到再循環模式、關閉車窗並打開天窗，為乘員提供緊急逃生路線。 仰望聲稱，在這種模式下，U8 可以保持漂浮長達30分鐘，並且只需旋轉車輪即可1.8英里/小時（3公里/小時）的速度前進。

來源：CarNewsChina