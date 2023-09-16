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汽車工會罷工 分析師：新車價格受衝擊 避免恐慌性購車

編譯徐薏茹／綜合16日電
聯合汽車工會針對三大車廠發動的罷工，16日進入第二天，初估將帶給車廠損失50億元，而且還可能波及底特律以外工廠。(Getty Images)
聯合汽車工會針對三大車廠發動的罷工，16日進入第二天，初估將帶給車廠損失50億元，而且還可能波及底特律以外工廠。(Getty Images)

聯合汽車工會(UAW)15日展開罷工，假如罷工短期間內不結束，汽車買家將面臨新一輪的價格衝擊，尤其是原本就短缺的熱門車款，罷工持續得愈久，汽車庫存愈少，可給予的優惠縮減，而消費者若出現恐慌性購車，將使情況加劇。

許多分析師認為，車商的庫存數周後才會開始減少，通用汽車(GM)、福特(Ford)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠已趕在罷工前累積庫存量，汽車評論網站Edmunds市場洞察主管德魯里(Ivan Drury)說：「車商會說UAW如何如何，但他們目前還有許多庫存」他估計依照目前的庫存與汽車銷售的速度，大部分消費者幾個月後才會注意到較大的變化。

斯泰蘭蒂斯北美營運長史杜瓦(Mark Stewart)表示該公司有應變計畫，可限制罷工對消費者的影響。

然而若罷工短時間內不結束，部分車款可能短缺，有些熱門車款已經短缺，包括雪佛蘭(Chevrolet)的Silverado、Tahoe，GMC的Sierra，以及福特F系列(F-Series)。

儘管三大車廠的汽車供應大部分取決於罷工持續的時間與擴展至其他車廠的速度，但還有其他影響因素。

CFRA Research的分析師尼爾森(Garrett Nelson)預期車廠將取消為刺激銷售而提供給車商的獎勵方案，這些獎勵方案可降低價格，經常針對銷售速度較慢的車款。

而最大的變數可能是消費者心理，恐慌性購車將推高汽車價格。尼爾森指出，對價格的影響幾乎在瞬間發生，車商會聲稱不確定存貨數量，這可能會產生某種恐慌效應，刺激消費者盡早購買。

隨著三大車廠可購買的汽車數量減少，將產生連鎖效應，消費者可能轉往購買豐田(Toyota)、本田(Honda)、特斯拉(Tesla)等非工會車廠，促成車廠抬高價格。

Edmunds德魯里指出，所有的定價將開始受到影響，隨著消費者尋找可負擔的替代方案，已稍微下降的二手車價格可能再度回彈。

合約即將到期的租車族可能尤其容易受到影響，德魯里表示租車公司會希望趁二手車市場正熱時收回車輛，恐怕不願意延長租約。

罷工 租車 二手車

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