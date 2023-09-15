我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

小米首款電動車可能叫「Modena」最快今年底推出

記者趙駿宏／即時報導
小米電動車可能會在今年年底前與品牌的下一代旗艦智慧手機一起亮相。（取材自小米官網）
小米電動車可能會在今年年底前與品牌的下一代旗艦智慧手機一起亮相。（取材自小米官網）

據消息指出，小米電動車可能會在今年年底前與品牌的下一代旗艦智慧手機一起亮相。

小米作為中國最大的科技集團之一，想打造電動車已經眾所皆知，早在兩年前宣布了電動汽車計畫，並以極快的速度設計和開發該車輛。但事實上，直到上個月，小米才真正獲得中國政府批准生產車輛。而該車的首張圖片在1月就已經流出。

據悉小米電動車的代號為MS11，但當地媒體目前將其報導為小米Modena。引用《Car News China》報導，小米電動車上個月在北京一家工廠開始試生產。據稱，該工廠每週約可生產50台原型車，據稱小米將按計畫在未來一兩個月內獲得中國工業和信息化部 (MIIT) 的批准。一旦獲得批准，它將能夠開始販售首台電動車Modena。

從洩露的圖片看來，小米電動車外觀設計中最引人注目的部分是車頂安裝的雷達和全景玻璃車頂；加上大型LED頭燈和相對簡單的前保桿設計，十分符合這個世代消費者對於電動車的想像。

根據《Car News China》掌握的訊息，小米Modena電動車配備101 kWh三元電池和800 V架構。目前仍不知道 Modena 的輸出功率和扭力有多大，但可知的是一次充電可行駛800公里。

（取材自微博）
（取材自微博）

小米 電動車 北京

上一則

能源部長電動車之旅出包？還要隨扈先用油車占充電樁

下一則

應付路上突發狀況 車內必備十物品

延伸閱讀

歐盟查電動車補貼 比亞迪台鏈警戒

歐盟查電動車補貼 比亞迪台鏈警戒
搭華為順風車 小米提前備貨

搭華為順風車 小米提前備貨
歐盟對中國電動車祭反補貼調查 中商務部批赤裸保護主義

歐盟對中國電動車祭反補貼調查 中商務部批赤裸保護主義
能源部長電動車之旅出包？還要隨扈先用油車占充電樁

能源部長電動車之旅出包？還要隨扈先用油車占充電樁

熱門新聞

「北美國際汽車展」13日在底特律揭幕，首度參展的Alef車廠推出新型的飛天車。(路透)

「北美國際汽車展」剩15家參展 本田、賓士等歐亞大廠均未參加

2023-09-13 23:04

慕尼黑車展 中國電動車優勢震撼歐洲車商

2023-09-08 17:41
日本豐田汽車會長竟開本田休旅車。（截取自豐田X帳號）

日本豐田汽車會長竟開本田休旅車 網友熱議

2023-09-09 16:33
能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）。（路透）

能源部長電動車之旅出包？還要隨扈先用油車占充電樁

2023-09-14 02:35
特斯拉獲大摩調升評級至加碼，看好訓練自駕系統的Dojo超級電腦可望帶來更多公司價值。(路透)

特斯拉獲大摩調升評級至加碼 看好自駕車AI魅力難擋

2023-09-10 23:26
高齡駕駛因為身體僵硬，造成在踩煞車時容易踩成油門。圖為示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

高齡者開車「煞車踩成油門」有原因 5狀況該避免駕駛

2023-09-10 01:12

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點