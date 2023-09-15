小米首款電動車可能叫「Modena」最快今年底推出

小米電動車可能會在今年年底前與品牌的下一代旗艦智慧手機一起亮相。（取材自小米官網）

據消息指出，小米電動車 可能會在今年年底前與品牌的下一代旗艦智慧手機一起亮相。

小米作為中國最大的科技集團之一，想打造電動車已經眾所皆知，早在兩年前宣布了電動汽車計畫，並以極快的速度設計和開發該車輛。但事實上，直到上個月，小米才真正獲得中國政府批准生產車輛。而該車的首張圖片在1月就已經流出。

據悉小米電動車的代號為MS11，但當地媒體目前將其報導為小米Modena。引用《Car News China》報導，小米電動車上個月在北京 一家工廠開始試生產。據稱，該工廠每週約可生產50台原型車，據稱小米將按計畫在未來一兩個月內獲得中國工業和信息化部 (MIIT) 的批准。一旦獲得批准，它將能夠開始販售首台電動車Modena。

從洩露的圖片看來，小米電動車外觀設計中最引人注目的部分是車頂安裝的雷達和全景玻璃車頂；加上大型LED頭燈和相對簡單的前保桿設計，十分符合這個世代消費者對於電動車的想像。