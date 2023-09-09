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Audi R8即將退役 12日還有特別版車型要推出？

記者趙駿宏／綜合報導
Audi USA於Instagram貼出R8特別版。(取材自Instagram@Audi)
Audi USA於Instagram貼出R8特別版。(取材自Instagram@Audi)

即便R8這輛風光的跑車今年底就即將停產。Audi USA仍然於Instagram宣布，將於9月12日推出一款品牌超級跑車R8的特別車型，慶祝誕生17周年。

在Instagram上的照片展示了一輛迷彩R8，其色塊由紅色、黑色和銀色矩形組成。車尾有一個帶有Audi Sport字樣的尾翼，並搭載5.2升V10 FSI自然進氣引擎。從這幾張照片看來，這款特別版車型與現有版本的R8並沒有太大區別。

第一代R8於2006年首次亮相。最初搭載排量較小的4.2升V8引擎，於2009年追加5.2升V10引擎的5.2 FSI Quattro車型。隨後R8在2019 年初進行了大改款。除了Coupe和敞篷的Spider之外，更推出了後輪驅動的R8 V10 RWD車型。

美國市場現行款的R8 Coupe V10 RWD憑藉著5.2升V10自然進氣引擎搭配七速雙離合器變速箱，其輸出雖然沒有Quattro高，但依然可達562hp/56kg-m，0-96km/h加速也僅需3.6秒。而Quattro車型輸出則來到了602hp/57kg-m，0-96km/h加速3.1秒。

9月12日，Audi USA將推出一款特別車型，慶祝R8 17年的歷史，原廠表示這將是R8的Last Lap。

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