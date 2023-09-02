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Hyundai今年在美銷量最好房車 小改款美規Elantra全車系發表

記者黃俐嘉／即時報導
小改款美規Hyundai Elantra N Line。（取材自Hyundai）
小改款美規Hyundai Elantra N Line。（取材自Hyundai）

Hyundai今年前7月在美國賣最好的車款，即是以第四代車型帶來嶄新一面的Tucson，其銷量累計至今年7月，Hyundai Tucson已經在美國交付破10萬輛的成績（118125台），緊接在後的並非休旅，而是已經邁入第七代車系的房車Elantra。其在今年前7月銷量已經來到了86636輛，在小改款式樣推行後，美規Elantra的銷售成績還有機會再往上提升。

小改款美規Hyundai Elantra N。（取材自Hyundai）
小改款美規Hyundai Elantra N。（取材自Hyundai）

小改款美規Hyundai Elantra N Line。（取材自Hyundai）
小改款美規Hyundai Elantra N Line。（取材自Hyundai）

Hyundai Motor America在美國時間9月30日於官方Newsroom中，正式揭曉了第七代小改款美規Hyundai Elantra，這輛以新面貌率先於自家南韓市場登場的老牌房車，從外觀來看，美規與韓板車型差異並不大，不過兩種車型的共通點都是讓媒體稱讚設計師為小改款換上了更帥氣的臉孔。

小改款美規Hyundai Elantra。（取材自Hyundai）
小改款美規Hyundai Elantra。（取材自Hyundai）

小改款美規Hyundai Elantra內裝。 （取材自Hyundai）
小改款美規Hyundai Elantra內裝。 （取材自Hyundai）

作為2024年式車型販售的小改款美規Hyundai Elantra，預計將在今年秋季正式開賣，相關售價資訊有待原廠另行公布。但Hyundai也稍微公布了此次小改款的重點，如美規車型有著15至18吋的鋁圈造型選擇、四款新車身塗裝（N Line車型還能獨享Exotic Green綠色）、新增後側輔助氣囊、三組USB Type-C插槽（前1後2）等。

而安全部分還將後座安全帶提醒裝置列在全車系標配項目，至於主動式安全系統警示的部分，則是在LKA車道置中、盲點偵測碰撞警示與後方交通碰撞警示新增了方向盤震動回饋，用以提醒駕駛。

小改款美規Hyundai Elantra N Line。（取材自Hyundai）
小改款美規Hyundai Elantra N Line。（取材自Hyundai）

小改款美規Hyundai Elantra內裝。 （取材自Hyundai）
小改款美規Hyundai Elantra內裝。 （取材自Hyundai）

不過，這回小改款Hyundai Elantra不論是韓版或美規車型，其動力編成皆未有太多變化，美規車型仍舊維持1.6 T-GDi、1.6 Hybrid、2.0 GDi與用在性能版Elantra N的2.0 T-GDi渦輪引擎。值得一提的是，韓版Elantra/Avante N Line的渦輪動力因銷售狀況不佳而被取消，這代表目前在南韓販售的小改款Elantra/Avante N Line只是單純的「外觀套件」，相較於美規仍保留1.6 T-GDi的Elantra N Line不同。

小改款美規Hyundai Elantra N Line搭載1.6 T-GDi渦輪...
小改款美規Hyundai Elantra N Line搭載1.6 T-GDi渦輪引擎。（取材自Hyundai）

小改款美規Hyundai Elantra N Line。（取材自Hyundai）
小改款美規Hyundai Elantra N Line。（取材自Hyundai）

Hyundai 南韓 休旅

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