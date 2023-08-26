AMG最速家族新成員 新世代Mercedes-AMG GT Coupe全球首發

第二代Mercedes-AMG GT Coupe採用長軸距與短前懸的黃金比例車身，不僅多了優雅氣息，同時具備十足的侵略性。 (圖:Mercedes-AMG提供)

第二代Mercedes-AMG GT Coupe為AMG繼SLS AMG、AMG GT、AMG GT 4-door Coupe、AMG SL 後，獨立開發的第五款性能跑車。「全新Mercedes-AMG GT Coupe將駕馭性能、運動氛圍與高端豪華品牌訴求的舒適質感完美融合，作為AMG最速家族中的旗艦車款與最年輕的品牌大使，全新AMG GT Coupe更肩負Affalterbach對於打造頂級跑車不變的承諾。」Michael Schiebe, Mercedes-AMG GmbH 董事會主席表示。

亮點一：GT跑車的黃金比率

全新Mercedes-AMG GT Coupe採用長軸距、短前懸與加大角度的前擋風玻璃設計，導入2+2座的概念後，侵略性十足的外觀多了優雅氣息，搭配AMG GT專屬的超大型直瀑水箱護罩、進氣孔設計及Power Domes引擎蓋折線，打造出視覺張力更為強悍及流線的新一代GT雙門跑車。

光點式DIGITAL LIGHT頭燈，採用燻黑處理，並沿著引擎蓋排列，勾勒出更具侵略性的輪廓，貫穿水平兩端的LED尾燈也採用相同的光點及燻黑元素，與剽悍的車頭設計呼應，俐落結實的車尾下保桿全新造型，刻劃出戰鬥氣息濃厚的GT身影。

亮點二：貼地飛行的極致操控

輕量化複合車體結構提供絕佳車身剛性的基礎，加上主動式空氣力學裝置，例如AIRPANEL主動空氣力學進氣格柵及主動可調式尾翼，使全新Mercedes-AMG GT Coupe具備凌厲的操駕實力。AIRPANEL主動空氣力學進氣格柵可幫助車輛達到最大下壓力及冷卻效率，主動式尾翼則能根據車速、轉向速度等要素，調整角度以降低風阻，穩定車身動態表現。

第二代Mercedes-AMG GT Coupe搭載One Man,One Engine精神打造的AMG 4.0升V8雙渦輪增壓引擎。 (圖:Mercedes-AMG提供)

全新Mercedes-AMG GT Coupe以「One Man, One Engine」精神打造AMG 4.0升V8雙渦輪增壓引擎，搭配AMG SPEEDSHIFT MCT 9速變速箱，以AMG GT 63 4MATIC+ Coupe為例，時速0-100公里加速僅需3.2秒即可完成。

相較前代車型純後輪驅動設定，全新Mercedes-AMG GT Coupe首次導入當家本領AMG Performance 4MATIC+主動四輪驅動系統，可隨時在50：50四輪驅動及純後輪驅動之間恣意切換，分配最佳的動力比例，加上2.5度角的後軸轉向輔助，造就全新Mercedes-AMG GT Coupe貼地飛行的超能力。

亮點三：高科技戰鬥座艙

全新Mercedes-AMG GT Coupe採用駕駛者導向設計，搭載全新MBUX 2.0系統結合11.9吋中央觸控螢幕，加上AMG專屬氛圍及資訊畫面，數位科技氛圍滿點，也可透過AMG TRACK PACE功能即時掌握車輛性能表現。透過Nappa皮質包覆的AMG Performance跑車方向盤轉動控制旋鈕，即可在AMG DYNAMIC SELECT駕駛模式之間任意切換。

此外，全新Mercedes-AMG GT Coupe不僅將性能推向極致，更誓言滿足日常需求，因此首次推出 2+2座的配置，並提供HANDS-FREE尾門腳踢感應開啟功能，還可搭配後座傾倒功能加大後廂置物空間。除了賽道黑科技，用於一般道路的創新科技也全面導入，搭載最新世代智慧駕駛輔助功能，即便是為賽道而生的GT雙門跑車，也能從容應付豪華的公路之旅。