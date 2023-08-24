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Aston Martin攜手Lucid Motors 強推新一代純電跑車

記者黃俐嘉／即時報導
Aston Martin與Lucid Motors攜手合作。圖為Aston Martin DB12。（取材自Aston Martin）
Aston Martin與Lucid Motors攜手合作。圖為Aston Martin DB12。（取材自Aston Martin）

英倫豪奢品牌Aston Martin在先前曾表態品牌預計於2030年完成全面電氣化，意旨未來產品線包括GT、跑車與休旅都僅會提供純電動選項，而為了實踐這項計畫，Aston Martin也正為旗下車款增添複合式動力選項，並且汰除自家的V12引擎。此外，Aston Martin在近期剛與一家美國新創電動車廠合作，為日後的純電陣容做好萬全的準備。

（取材自Aston Martin）
（取材自Aston Martin）

Aston Martin與美國新創電動車廠Lucid Motors簽下了一項長期合作協議，Lucid Motors將提供高性能電動總成（雙馬達動力單元）、電池科技與Lucid Motors特有的Wunderbox進階充電技術予Aston Martin做使用。此次合作協議將是Aston Martin的「Racing. Green」綠色戰略過程之一，在接下來的五年中，品牌也對此投入了超過20億英鎊來轉型，其中，與Lucid Motors合作的金額據悉超過4.5億美元，而Lucid Motors還取得Aston Matin約3.7%的股份。

Lucid Air Sapphire。（取材自Aston Martin）
Lucid Air Sapphire。（取材自Aston Martin）

（取材自Aston Martin）
（取材自Aston Martin）

為了端出堪比燃油馬丁一樣強悍的純電Aston Martin，品牌董事長Lawrence Stroll說道，工程師要做的事情不僅僅是簡單地借用Lucid Motors技術，而是要以打造超豪華、高性能車款做為目標。比方說，搭載三馬達的Lucid Air Sapphire就是一個很好的例子，最大馬力超過1200hp，從靜止加速到96km/h不用2秒，就算是加速到161km/h也僅需花費大約4秒的「短暫」時間。

（取材自Aston Martin）
（取材自Aston Martin）

在確定與Lucid Motors合作的同時，Aston Martin與德國三芒星Mercedes-Benz的關係仍舊維持，賓士未來依舊會為Aston Martin當前與未來的新車提供相關的動力系統，這其中也包括了純電車的電動動力架構。另一方面，純電Aston Martin最快有望在2025年間問世。

（取材自Aston Martin）
（取材自Aston Martin）

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