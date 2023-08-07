Nissan Z NISMO升級420匹馬力 美、日同步發表

420匹馬力，並經過特調的Nissan Z NISMO登場。（圖：Nissan）

Nissan 於6月底無預警公開新一代Z NISMO預告片後，終於在8月1日正式登場。Z NISMO透過升級後的420 ps/53.0 kg-m、NISMO調校的懸吊和煞車系統、優化的空氣力學車體、更堅固的車身剛性以及採用更具侵略性的輪胎配方搭配更寬輪胎，大幅提升了Z的性能。Z NISMO美國市場售價尚公布，日本 市場部分Fairlady Z NISMO作為2024年式車型登場，售價為920萬0400日圓(約6萬5194美元)。

來源：日産自動車株式会社

Z NISMO車身設計

Z NISMO的外觀經過專門設計，為得是提高賽道上的空氣動力學性能，產生足夠的下壓力。Z NISMO的車頭突出部分，採用了名為Grand-Nose或G-Nose的造型元素，讓Z比其他級別的車型的車頭在視覺上能向前延伸得更遠，也在致敬經典Nissan Fairlady 240ZG上的類似設計。

新的水箱護罩還採用了重新設計的格柵開孔，採用Nissan量產車中最薄的蜂窩狀網格。該網狀格柵同時達到減少阻力和讓更多冷空氣進入引擎室的需求。前保桿兩側的鴨翼還能在前輪產生渦流，有利於空氣動力學性能提升。下巴的黑色分流器還有象徵NISMO的紅色線條點綴。

重新設計的格柵開孔，採用Nissan量產車中最薄的蜂窩狀網格。（圖：Nissan）

與車頭相呼應的是更高、更寬的後擾流尾翼，採用三件式設計，延伸至後葉子板。重新打造的後保險 桿，有助於空氣分離並減少阻力；紅色線條從後飾板的下襬邊緣和排氣口上方延伸，造型靈感來自GT-R NISMO。Z NISMO 重新設計的側裙也有助於減少空氣動阻力和抬升力。

更高、更寬的後擾流尾翼，採用三件式設計，並延伸至後葉子板。（圖：Nissan）

Z NISMO 重新設計的側裙有助於減少空氣動阻力和抬升力。（圖：Nissan）

在車窗上方線條，Z NISMO保留標誌性武士刀造型元素的深金屬灰色。此外，還搭配黑色車頂和亮黑色19吋RAYS 9輻鋁圈。

Z NISMO的車身有五種顏色可供選擇：珍珠黑、亮銀、激情紅三層漆、珠穆朗瑪白珍珠三層漆和 NISMO專屬的匿蹤灰。

車窗上方線條，Z NISMO保留標誌性武士刀造型元素的深金屬灰色。（圖：Nissan）

升級的車室內裝

Nissan設計師針對Z NISMO的駕駛室，以增強視覺吸引力，同時又不會產生不必要的視覺干擾的方向進行。引擎啟動鈕和駕駛模式選擇按鈕均採用紅色陽極氧化處理。全數位儀表板中在轉速表部分周圍帶有熱血的紅色輪廓、NISMO徽飾以及專屬的紅色開機動畫。

（圖：Nissan）

轉速表部分周圍帶有熱血的紅色輪廓、NISMO徽飾。（圖：Nissan）

Recaro跑車座椅採用皮革和Alcantara 組合製成，中間部分為紅色，頭枕上帶有 NISMO徽飾。方向盤同樣採用皮革和Alcantara包覆，12點鐘位置帶有運動風格的紅色標記。

（圖：Nissan）

引擎啟動鈕和駕駛模式選擇按鈕均採用紅色陽極氧化處理。（圖：Nissan）

增強雙渦輪引擎動力

Z NISMO將雙渦輪增壓引擎(VR30DDTT)的輸出提升至420 ps馬力和53.0 kg-m扭力，與一般版本的Z別相比增加了20 ps和4.7 kg-m，扭力可在2000至5200 rpm範圍內就能輸出，可讓駕駛在轉速範圍內擁有強勁的性能。

而NISMO為引擎提高動力的方法是透過改進冷卻系統、電子廢氣旁通閥控制（提供更高的渦輪增壓和渦輪速度）以及源自GT-R NISMO的獨立點火正時。Z NISMO還配備了強化型機油冷卻器，可提升並延長賽道上的性能輸出。

Sport+ 模式與更激進的換檔

Z NISMO配備專屬的九速自排變速箱，該變速箱經過強化，可提供更快、更動態的換檔性能，且特別注重賽道使用性。與一般版本Z的自排變速箱相比，改進了離合器組，可實現更快的換檔。配合升級後的引擎軟體，Z NISMO的變速箱將降檔時間縮短了近50%。Launch control功能還提供更佳的起步加速能力。

駕駛模式部分除了Normal和Sport之外，Z NISMO還新增了Sport+模式。這為賽道駕駛提供了更加動態、針對賽道調整的換檔表現。全新的換檔程序能夠對高性能駕駛做出快速反應，即便可以使用手動換檔，變速箱的積極性也使駕駛基本上不需在賽道上使用換檔撥片。

增強的懸吊和輪胎

NISMO工程師修改了懸吊的每個元件，並優化精準度、可預測性和轉彎抓地力。Z NISMO具有獨特的防傾桿、更硬的彈簧和更大的且重新調校的避震器阻尼。目的是提供準確的一次性轉向，幫助駕駛在轉彎時以最少的轉向調整來選擇路線。

為了提供最大的路感和抓地力，Z NISMO配備了與GT-R同一款的特調Dunlop SP SPORT MAXX GT600輪胎。後輪胎寬也增加了10mm來到了285/35R 19，並搭配NISMO專用的輕量化19吋亮黑色RAYS鋁輪。

NISMO專用的輕量化19吋亮黑色RAYS鋁輪，搭配Dunlop SP SPORT MAXX GT600輪胎。（圖：Nissan）

強化後的底盤

全面強化的Z NISMO底盤，首先是增強支撐和車體剛性，讓車體能完整響應 Z NISMO輪胎帶來的增加的過彎G力。包括額外的前後底盤支架，與一般車型相比，有助於將扭轉剛性提高 2.5%。更硬的前後懸吊襯套以及更硬的轉向齒條襯套，進一步提高了橫向剛性。

工程師增強了Z NISMO 煞車系統，將前後煞車升級為更大的15.0吋與13.8吋碟盤，並在前四後二的Akebono卡鉗上配備了更賽道取向的來令片，讓Z NISMO無論在煞車力道和腳感上都有所提升，並更適合賽道駕駛。

至於日本市場方面，Fairlady Z NISMO作為2024年式車型登場，售價為920萬0400日圓。

Nissan Z NISMO與一般版本的Z。（圖：Nissan）

除了手排和自排兩種版本外，還同步販售了在2023年東京改裝車展上亮相，向初代Fairlady Z432R致敬的Customized Edition套件。其套件分為兩個部分販售，其一為前保險桿、水箱罩和碳後擾流板，其二為特別設計的復古19吋鋁圈、銘牌徽飾、引擎蓋和車身側貼紙，讓車主可重現東京改裝車展上的樣貌。

不過由於Nissan日本的產能問題，日本市場的Fairlady Z目前還是屬於不接單的狀態，Fairlady Z NISMO僅向已訂購Fairlady Z並已等待很長時間的客戶以及希望轉單NISMO的客戶出售。且由於產量有限，如果申請轉單的人數較多，Nissan日本將會進行抽籤。至於北美市場部分則沒有聽說停止接單的消息。