Prado還在！新世代歐規Toyota Land Cruiser預留伏筆

新世代Toyota Land Cruiser新導入的EPS電動輔助轉向系統，以及Toyota首創的SDM（可斷開式防傾桿）也都配置於歐規車型上。 圖／Toyota提供

日本Toyota 汽車日前發表更完善的新世代Land Cruiser越野車系，並以嶄新Land Cruiser 250取代過往Land Cruiser Prado；同時更耐用、更能適應極端地形的Land Cruiser 70，也將於今年冬季重返日本市場。不僅如此，Toyota還同步公開歐規新世代Land Cruiser，動力採用渦輪柴油引擎之餘，亦保留Land Cruiser Prado車型。

雖然Toyota Land Cruiser車系的頂級車型Land Cruiser 300並未導入歐洲市場，不過常規版本的新世代Land Cruiser不僅將於今年10月開放歐洲預售，更排定2024上半年開始交付，並且還擁有獨特的限量版Land Cruiser First Edition／Land Cruiser Prado First Edition，以及普通版Land Cruiser Prado車型可選。

歐規新世代Toyota Land Cruiser相同採用車架剛性提升50％、車體結合車架剛性增加30％的GA-F非承載式底盤架構，不僅能確保車輛越野時的強度表現，更兼顧操控與乘坐舒適性。此外，新世代Toyota Land Cruiser新導入的EPS電動輔助轉向系統，以及Toyota首創的SDM（可斷開式防傾桿）也都配置於歐規車型上。

先行在西歐地區開賣的新世代Toyota Land Cruiser，動力配置2.8L渦輪柴油引擎，具備204hp最大馬力並搭配八速Direct Shift自排變速系統，來實現最佳性能與燃油效率表現，還擁有最高3,500公斤拖曳能力。歐洲Toyota分公司預告，到2025年初這具高效的渦輪柴油引擎，將會配備48V輕度複合動力技術問世。

歐規新世代Toyota Land Cruiser延續日本首發的外觀造型設計，擁有長4,920mm、寬1,980mm、高1,870mm、軸距2,850mm的尺碼表現，在歐洲市場也相同提供五座、七座不同配置可選。受益於Toyota Safety Sense systems（TSS）駕駛輔助系統，使新世代Toyota Land Cruiser具有更全面的行車防護（輔助）能力。