保時捷911問世60周年 輕量化911 S/T限量上市

慶祝911 60周年，全新保時捷911 S/T：最極致純粹的特仕車型。（圖：Porsche提供）

保時捷（Porsche）為慶祝911問世60周年，推出一款提供極高駕馭樂趣的特殊版本，全球限量1963部的911 S/T 兼備輕量化設計及最原始純粹的駕駛體驗，這也是這具源自保時捷911 GT3 RS、擁有525ps（386kW）動力的高轉引擎，首次搭配手排變速系統及輕量化離合器。

慶祝經典保時捷911跑車推出60周年，保時捷魏薩工程團隊設計一款充滿高度純粹駕馭樂趣的跑車：911 S/T，這款獨家紀念車型融合了保時捷911 GT3 with Touring Package及保時捷911 GT3 RS的優勢，提供獨特的敏捷性與操駕動態，搭載源自保時捷911 GT3 RS的525ps（386 kW）4.0L自然進氣水平對臥引擎與密齒比手排變速系統，再加上極致輕量化的車體結構及強化靈活性與駕駛性能的驅動裝置。

選配的Heritage Design套件靈感來自於1960年代末期至1970年代初期保時捷911 S的賽車版本。（圖：Porsche提供）

保時捷911 S/T是992世代中最輕之車型，包含車輛淨重及所有液體，車重仍僅有1,380公斤，選配的Heritage Design套件靈感來自於1960年代末期至1970年代初期保時捷911 S的賽車 版本。

保時捷將對GT車系及賽道上的豐富經驗與專業知識傾注至這款60周年紀念車，並體現在其極為靈活的操駕反應上，在蜿蜒的鄉村道路上尤能獲得更大的駕馭樂趣，此外，在車輪、煞車系統及引擎中盡可能降低轉動慣量，帶來了直接的動態回饋，讓保時捷911 S/T能賦予駕駛最立即的操駕反應，每次轉向、每次加速、每次煞車都能精準地執行，與保時捷911 GT3 RS不同，保時捷911 S/T乃是以公路旅行為開發重點，而非僅只是賽道使用。

全新保時捷911 S/T承襲了原始911 S（ST）的精神，並將其精隨延續到現行的911車型上。（圖：Porsche提供）

保時捷911 S/T之名來自於初代911車型中針對性能特別強化的版本。在1969年保時捷推出了一款名為911 S的特殊賽車版本，內部代號911 ST，未使用大型尾翼或其它空力輔助裝置，僅針對底盤、車輪、引擎及車體調校，便提升了加速、煞車、循跡性及過彎抓地性。

全新保時捷911 S/T承襲了原始911 S（ST）的精神，並將其精隨延續到現行的911車型上，這款60周年紀念車型將911 GT3 RS的部分元素及911 GT3 with Touring Package的車體相結合，同時搭配專為911 S/T所研發的輕量化組件，進而成就了這款具備獨一無二駕馭體驗的911 GT車型。

從葉子板到離合器全面輕量化

保時捷911 S/T透過輕量化設計達成更加敏捷與直接的操控特性。前車廂蓋、車頂、前葉子板以及帶有醒目進氣口的車門側造型，均採用輕量化碳纖複合材質（CFRP）所製作；防滾籠、後軸防傾桿與下護板也可見相同材質。

保時捷911 S/T透過輕量化設計達成更加敏捷與直接的操控特性，前車廂蓋、車頂、前葉子板以及帶有醒目進氣口的車門側造型，均採用輕量化碳纖複合材質（CFRP）所製作。（圖：Porsche提供）

保時捷還將鎂合金輪圈、PCCB陶瓷複合煞車系統、鋰鐵啟動電瓶及輕量化隔音玻璃作為這款60周年紀念車型的標準配備。此外，透過減少隔音材質、取消後軸轉向系統及引擎單元的輕量化，使得保時捷911 S/T的車輛淨重僅為1380公斤，讓這款專為公路馳騁所打造的跑車比起911 GT3 Touring還輕上40公斤。

保時捷911 S/T車輛淨重僅為1380公斤，比起911 GT3 Touring還輕上40公斤。（圖：Porsche提供）

保時捷工程團隊專為911 S/T開發新型的輕量化離合器，搭配單質飛輪可降低轉動慣量達10.5公斤，顯著提高水平對臥自然進氣引擎的運轉反應，迅速拉高轉速的過程更為直接、更加令人振奮。保時捷911 S/T搭載比911 GT3齒比更密的六速手排變速系統，讓這具高轉速引擎提供更為即時的動力輸出，僅需3.7秒就能讓911 S/T由靜止加速至 100 km/h，極速則可達300 km/h。

標配的輕量化跑車排氣系統所傳出的排氣聲浪，帶來無比熱血的駕馭體驗。保時捷911 S/T是992世代中唯一採用雙A臂前軸結合多連桿後軸且無後輪轉向之車型，同時避震器的阻尼及控制系統也做了相對應的調整。

保時捷911 S/T的空力套件特別針對公路環境而非賽道進行調校，將延伸在尾翼兩側的格尼襟翼（Gurney flap）作為標配，其他標配項目還包含有前20吋、後21吋輕量化鍛造鎂合金輪圈，配備中央單一鎖定設計。高性能的255/35 ZR 20輪胎確保前輪擁有高階的機械抓地力，後輪則搭配315/30 ZR 21輪胎。輕量化CFRP賽車桶座椅為標準配備，並可免費選擇四向電動調整跑車升級座椅。

輕量化CFRP賽車桶座椅為標準配備，並可免費選擇四向電動調整跑車升級座椅。（圖：Porsche提供）

保時捷911 S/T也提供獨家Heritage Design選配套件，外觀配色採用獨家的金屬海岸藍（Shore Blue Metallic）搭配陶瓷色輪圈（Ceramica）配色以襯托這款車的高貴優雅，車門上可依據客戶要求選擇數字0-99的車身號碼，車身前緣、輪圈蓋、方向盤、頭枕及鑰匙上皆標有經典的保時捷徽章設計以凸顯保時捷911 S/T的歷史根源。

保時捷911 S/T也提供獨家的Heritage Design選配套件，外觀配色採用獨家的金屬海岸藍（Shore Blue Metallic）襯托這款車的高貴優雅。（圖：Porsche提供）

同樣地，保時捷911 S/T車室內座椅椅面中央採用了經典干邑棕色（Classic Cognac）搭配黑色條紋的設計，以向經典致敬。車艙則採黑色/經典干邑棕色（Black / Classic Cognac）的雙色皮革包覆，配合Race-Tex材質頂篷及 Porsche Exclusive Manufaktur 特訂元素，同時，車尾的保時捷廠徽及911 S/T字樣皆賦予金色處理，讓整個Heritage Design套件臻於完美。

Porsche Design亦專為保時捷911 S/T911 S/T客戶提供Chronograph 1–911 S/T專屬腕表。這款獨特的腕表採鈦金屬表殼，以無塗層噴砂處理來減輕重量，完全體現了全新 911 S/T 輕量化的設計原則。這款計時腕表的核心採用COSC認證的Porsche Design WERK 01.240機芯，同時還具備有飛返功能，其造型是以911 S/T的鎂合金輪圈作為設計靈感。