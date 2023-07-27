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2024年式光岡Himiko登場 這款復古風MX-5 全球限量10台

記者趙駿宏／即時報導
2024年式光岡Himiko。（取材自光岡自動車）
2024年式光岡Himiko。（取材自光岡自動車）

看到這輛充滿復古風的雙門跑車，大多數人可能都會猜想是哪一家歐洲獨立或改裝車廠的作品。但實際上這輛由日本Mitsuoka光岡自動車出品的Himiko，可是基於Mazda MX-5所打造而成。並且自2008 年MX-5 NC世代就已經生產至今，當時它以帶有電動伸縮硬頂的PRHT型號出售，如今進展到ND世代，Himiko也跟著MX-5的腳步不斷在更新。

2024年式光岡Himiko。（取材自光岡自動車）
2024年式光岡Himiko。（取材自光岡自動車）

就如同光岡自動車最出名的車款Orochi大蛇一樣，這輛復古雙門敞篷也用上了日本傳說邪馬台國女王Himiko卑彌呼做為車名。

2024年式的Himiko僅限量10台，並且只有單一車型等級，復古的造型都讓人聯想到Morgan Aero 8或是Jaguar XK120之類的車款。Himiko共有七種車色可選擇，法國薄荷珍珠金屬色、純灰色、陽光橙色、雪紡象牙金屬色、墨黑雲母色，以及2024年式加入的熱情紅金屬色和雪花白珍珠雲母色。

2024年式光岡Himiko有7種車色以及手工的內裝特色。（取材自光岡自動車）
2024年式光岡Himiko有7種車色以及手工的內裝特色。（取材自光岡自動車）

Himiko採用皮革內飾、前翼標誌和採用景泰藍（一種古老的金屬製品裝飾技術）製成的格柵徽章。並標配加熱座椅、巡航控制系統、交通標誌識別系統、衛星導航和 CD/DVD播放器。

2024年式光岡Himiko內裝全都採用皮革包覆。（取材自光岡自動車）
2024年式光岡Himiko內裝全都採用皮革包覆。（取材自光岡自動車）

2024年式光岡Himiko座椅。（取材自光岡自動車）
2024年式光岡Himiko座椅。（取材自光岡自動車）

2024年式光岡Himiko方向盤。（取材自光岡自動車）
2024年式光岡Himiko方向盤。（取材自光岡自動車）

雖然是以MX-5 ND作為基礎，但從那誇張的長車頭，就能看出Himiko的車身尺寸明顯要大得多，也讓它的尺碼來到長4,580mm、寬1,740mm、高1,235mm，可是比MX-5要多上665mm，車寬也多了10mm之譜。車重則維持在1,190 kg

2024年式光岡Himiko。（取材自光岡自動車）
2024年式光岡Himiko。（取材自光岡自動車）

2024年式Himiko配備了較小的1.5升自然進氣引擎，搭配六速自排變速箱，能輸出132ps馬力和15.5kg-m的扭力，輪胎尺碼則是195/50 R16。

售價為6787000日元（約4.8萬美元）。若要選擇熱情紅金屬漆，你需要額外花費 約新台幣2.4萬元，而雪花白珍珠雲母漆則要額外付出1.2萬元的代價。

2024年式光岡Himiko。（取材自光岡自動車）
2024年式光岡Himiko。（取材自光岡自動車）

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