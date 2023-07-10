我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔女大生創BobaWay台英翻譯網頁 助台裔美國人學台語

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

Fisker上市兩年半後終於交車 代工模式可加速實現獲利

編譯劉忠勇／綜合外電
Fisker在6月底開始交付第一款車—Ocean SUV。（美聯社）
Fisker在6月底開始交付第一款車—Ocean SUV。（美聯社）

美國新創電動車製造商 Fisker股票公開上市已兩年半，如今終於開始交付第一批車到美國客戶手中，但讓人存疑的問題是，此時進場是否嫌晚？

Fisker 在6月底開始交付第一款車—Ocean SUV。這款車起跳售價約37,500美元，鎖定運動休旅車的電動車客群。

如今，Fisker創辦人及執行長費斯克（Henry Fisker）必須加快實現營收的腳步，否則將面臨和 Lordstown相同的命運。Fisker和Lordstown都是鴻海電動車代工的客戶。

Fisker靠私募籌資逾20億美元，如今已燒掉超過一半。截至3月底，Fisker手頭現金尚有6.52億美元，相當於今年預估的營運成本。

費斯克向華爾街日報坦承：「毫無疑問，我們受到很多檢驗，因為失敗的例子太多。」

有的電動車大廠像特斯拉（Tesla）今年已降價刺激需求，對Fisker這樣在財務上相對脆弱的新進者形成不小壓力。

顧問公司AlixPartners 董事總經理韋克菲爾德（Mark Wakefield）表示，與規模大的競爭對手競爭極具考驗，這些新創企業中沒有一家擁有砸錢宣傳的資金實力，就像Lexus、Acura、Infiniti甚至Genesis當年打入市場那樣。」

費斯克承認，對像他們這樣的新創公司來說，環境變得更加難以容忍。他說：「爭搶消費者的激戰即將爆發，市場大餅到2026年會或多或少被瓜分」。

費斯克堅信，對Fisker而言進軍市場還不算遲。他表示，就電動車來說，買家並沒有對傳統車廠一般的忠誠度，像特斯拉一開始也受到質疑。

Ocean SUV是Fisker計劃中三款車型中的第一款，預定2025年初推出由鴻海代工一款更小、更便宜的跨界車款PEAR，而Fisker也計劃8月推出名為Alaska的皮卡車款。

費斯克親自監督下，第一批22輛車已完成交車，這些車在奧地利製造，再運回美國。Fisker表示，第二批Ocean可望在7月第二周抵達，且計劃今年生產達36,000輛車，這數字低於早先公布的目標。

費斯克指出，Ocean幾個特點有於在各款車中脫穎而出，包括580公里的續航力和車頂太陽能。

Fisker走所謂輕資產的模式，也就是委託代工來生產車輛。如此一來，就不必自己投資建廠和人力資源。為了降低成本，該公司的員工成長率比其他新創公司慢許多。

分析師認為，Fisker仍有長路要走。他們的造車成本仍然太高，而且需要進一步提高其品牌知名度，以對抗特斯拉、Mercedes-Benz和Lexus等知名品牌的競爭。

這些挑戰都反映在Fisker的股價上，如今已從2021年初最高28美元下跌約79%。

費斯克表示，Fisker不必立即籌集更多資金，而外界忽略了他們委外代工的優勢，這模式有助於Fisker更快實現獲利。他說：「未來12個月內，你會看到誰能夠生存下來。」

電動車 特斯拉 鴻海

上一則

夏天開車快被烤熟 不懂「這2招」降溫速度慢別人一倍

延伸閱讀

新墨州聖塔菲學區 AI機器人當保全

新墨州聖塔菲學區 AI機器人當保全
俄軍擊落4枚飛彈 其中1枚在克里米亞上空

俄軍擊落4枚飛彈 其中1枚在克里米亞上空
賓士也加入了 2024年起北美可用特斯拉NACS充電規格

賓士也加入了 2024年起北美可用特斯拉NACS充電規格
電動車銷量 上半年成長50%

電動車銷量 上半年成長50%

熱門新聞

修車廠一名工作人員正為客戶更換輪胎，去年因零件短缺及人手不足，修車時間比往常還久。（Getty Images）

缺工缺零件…今夏修車平均等17天 有車主換胎等了1個月

2023-07-03 00:52
特斯拉上季在全球的交車量達到創紀錄的46萬6140輛，超出華爾街預期。（美聯社）

特斯拉降價有效 Q2交車量46.6萬輛 暴增83%創新高

2023-07-02 20:07
「無限汽車」Model A售價為每輛30萬元。(取材自推特)

加州研發「道路+飛行」純電動車 獲准測試 一輛30萬元

2023-07-04 00:45
夏天酷熱，尤其停在露天停車場的汽車車內氣溫更是高得嚇人。示意圖。（取材自ingimage）

夏天開車快被烤熟 不懂「這2招」降溫速度慢別人一倍

2023-07-09 23:46
Lucid Motors有意推出兩款劍指特斯拉Model 3與Model Y的全新純電動車。（取材自Lucid Motors臉書）

走平價路線？Lucid Motors計畫推兩款電動車劍指特斯拉

2023-07-07 03:05
彭博報導，電動車大廠特斯拉正裁減上海廠部分電池生產工人。（路透）

彭博：特斯拉開始在上海廠裁減部分員工

2023-07-07 09:40

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇